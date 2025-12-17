onedio
Süper Lig'de Forma Giyen 21 Futbolcu Afrika Kupası'na Katılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2025 - 17:37

Afrika futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası’nda bu yıl Trendyol Süper Lig de önemli bir temsil gücüne sahip olacak. Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 35’incisi gerçekleştirilecek turnuvada, Süper Lig ekiplerinden toplam 21 futbolcu ülkelerinin milli formasıyla sahaya çıkacak.

24 takımın 6 grupta mücadele edeceği Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık’ta başlayacak ve 18 Ocak’ta sona erecek. Turnuva öncesinde açıklanan milli takım kadrolarına göre, organizasyona en fazla oyuncu gönderen Türk kulüpleri Galatasaray ve Alanyaspor oldu. İki ekip de üçer futbolcusunu Afrika Uluslar Kupası’na uğurlayarak Süper Lig temsilcileri arasında öne çıktı.

Kaynak - Ajansspor

Süper Lig'den birçok yıldız takımını yalnız bırakarak ülkesi adına mücadele edecek.

Afrika Uluslar Kupası’nda Galatasaray’dan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs milli takımlarının formasını giyecek. Alanyaspor ise Steve Mounie, Maestro ve Meschack Elia ile turnuvada temsil edilecek.

Ev sahibi Fas’ın aday kadrosunda Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri yer alırken, sarı-lacivertli ekipten Dorgeles Nene de Mali Milli Takımı’na çağrılarak Afrika Kupası’nda mücadele edecek isimler arasına girdi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da yıldızlar kupada mücadele edecek.

Afrika Uluslar Kupası’nda Süper Lig ve 1. Lig’den birçok kulüp de oyuncularıyla temsil edilecek. Beşiktaş’tan Wilfred Ndidi ile El Bilal Touré, Trabzonspor’dan Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu turnuvada ülkeleri adına sahaya çıkacak. Başakşehir’in kadrosunda yer alan Oliver Kemen ve Christopher Operi de Afrika Kupası’nda mücadele edecek isimler arasında bulunuyor.

Göztepe’den Junior Olaitan ile Novatus Miroshi, Kasımpaşa’dan Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes, Samsunspor’dan Cherif Ndiaye de milli takımlarından davet alarak organizasyonda yer alacak. Kocaelispor’dan Show ve Çaykur Rizespor’dan kaleci Yahia Fofana da Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösterecek diğer futbolcular oldu.

İşste isim isim gidecek futbolcular:

  • Alanyaspor:

  • Steve Mounie (Benin), Maestro (Angola), Meschack Elia (Demokratik Kongo)

  • Başakşehir:

  • Oliver Kemen (Kamerun), Christopher Operi (Fildişi Sahili)

  • Beşiktaş:

  • Wilfred Ndidi (Nijerya), El Bilal Touré (Fildişi Sahili)

  • Çaykur Rizespor:

  • Yahia Fofana (Fildişi Sahili)

  • Fenerbahçe:

  • Dorgeles Nene (Mali), Youssef En-Nesyri (Fas)

  • Galatasaray:

  • Ismail Jakobs (Senegal), Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon)

  • Göztepe:

  • Junior Olaitan (Benin), Novatus Miroshi (Tanzanya)

  • Kasımpaşa:

  • Adem Arous (Tunus), Mortadha Ben Ouanes (Tunus)

  • Kocaelispor:

  • Show (Angola)

  • Samsunspor:

  • Cherif Ndiaye (Senegal)

  • Trabzonspor:

  • Christ Inao Oulai (Fildişi Sahili), Paul Onuachu (Nijerya)

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
