Süper Lig'de Forma Giyen 21 Futbolcu Afrika Kupası'na Katılıyor

Afrika futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası’nda bu yıl Trendyol Süper Lig de önemli bir temsil gücüne sahip olacak. Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 35’incisi gerçekleştirilecek turnuvada, Süper Lig ekiplerinden toplam 21 futbolcu ülkelerinin milli formasıyla sahaya çıkacak.

24 takımın 6 grupta mücadele edeceği Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık’ta başlayacak ve 18 Ocak’ta sona erecek. Turnuva öncesinde açıklanan milli takım kadrolarına göre, organizasyona en fazla oyuncu gönderen Türk kulüpleri Galatasaray ve Alanyaspor oldu. İki ekip de üçer futbolcusunu Afrika Uluslar Kupası’na uğurlayarak Süper Lig temsilcileri arasında öne çıktı.

Kaynak - Ajansspor