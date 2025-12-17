onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Sadettin Saran Tek Bir Yorumuyla Öğrencilere Ücretsiz Döner Dağıttırdı

Sadettin Saran Tek Bir Yorumuyla Öğrencilere Ücretsiz Döner Dağıttırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.12.2025 - 10:30

Sosyal medyada yeme içme üzerine çalışan işletmeler dikkat çekmek ve müşteri kazanmak için ilginç yöntemlere başvuruyor. Kimileri kendilerine has şovlar yaparken kimileri de yemek yarışmaları düzenleyip ciddi ödüller vadediyor. Bir dönerci de Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a bir çağrıda bulundu. Paylaşımına yorum yaptığı takdirde öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dönerci Fenerbahçe'nin yeni başkanına çağrıda bulundu.

Dönerci Fenerbahçe'nin yeni başkanına çağrıda bulundu.

'Fenerbahçe Başkanı Sayın Sadettin Saran bu videoya yorum yaparsa önümüzdeki hafta salı günü bütün öğrencilerimize döner ücretsiz. Başkanım bizi kırmazsanız sevinirim. Top sizde' dedi.

Saran'ın yanıtı oldukça kısa ve net oldu.

Saran'ın yanıtı oldukça kısa ve net oldu.

İşletmeci Saran'ın 'sözünü tut' yorumunu beğenip profiline sabitledi. Böylece öğrencilere bedava döner uygulamasının sözünü tutacağını da belirtmiş oldu.

Gönderi yaklaşık 85 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Gönderi yaklaşık 85 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

İzmirli işletmeci de 'Sözüm sözdür başkanım' yorumuyla konu futbol olunca gerginliklerin akla geldiği sosyal medyayaa güzel bir anı bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın