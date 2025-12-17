Sadettin Saran Tek Bir Yorumuyla Öğrencilere Ücretsiz Döner Dağıttırdı
Sosyal medyada yeme içme üzerine çalışan işletmeler dikkat çekmek ve müşteri kazanmak için ilginç yöntemlere başvuruyor. Kimileri kendilerine has şovlar yaparken kimileri de yemek yarışmaları düzenleyip ciddi ödüller vadediyor. Bir dönerci de Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a bir çağrıda bulundu. Paylaşımına yorum yaptığı takdirde öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağını söyledi.
Dönerci Fenerbahçe'nin yeni başkanına çağrıda bulundu.
Saran'ın yanıtı oldukça kısa ve net oldu.
Gönderi yaklaşık 85 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
