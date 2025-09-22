onedio
Yeni Başkan Sadettin Saran'ın Bozulan Botunu Yüzerek Karaya Çektiği Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Yeni Başkan Sadettin Saran'ın Bozulan Botunu Yüzerek Karaya Çektiği Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
22.09.2025 - 11:19

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, seçim zaferinin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325’ini alarak başkan seçilen Saran, camiaya yeni bir dönem başlattı. Ancak bu kez gündem yıllar önce denizde yaşadığı o ilginç anlar oldu. Botunun bozulması üzerine ipi beline bağlayıp yüzerek karaya çektiği görüntüler yeniden dolaşıma girdi. Sosyal medya kullanıcıları Saran için yorumlar yağdırdı.

Buyrun detaylara...

Buradan izleyebilirsiniz:

Fenerbahçe camiası bir önceki gün olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşadı.

Fenerbahçe camiası bir önceki gün olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşadı.

Rekor katılımın olduğu seçimde Sadettin Saran, 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325’ini alarak sarı lacivert kulübün yeni başkanı oldu. Kongrenin ardından camiada büyük bir sevinç yaşanırken, sosyal medya da boş durmadı. Twitter başta olmak üzere pek çok platformda Saran hakkında yüzlerce yorum ve paylaşım yapılırken, geçmişte çekilmiş bir video yeniden gündeme geldi.

Görüntülerde Saran, bozulup suyun ortasında kalan botunu kendi beline bağlayıp yüzerek karaya çekiyor.

Görüntülerde Saran, bozulup suyun ortasında kalan botunu kendi beline bağlayıp yüzerek karaya çekiyor.

Oldukça dikkat çeken bu görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
