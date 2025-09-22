Yeni Başkan Sadettin Saran'ın Bozulan Botunu Yüzerek Karaya Çektiği Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, seçim zaferinin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325’ini alarak başkan seçilen Saran, camiaya yeni bir dönem başlattı. Ancak bu kez gündem yıllar önce denizde yaşadığı o ilginç anlar oldu. Botunun bozulması üzerine ipi beline bağlayıp yüzerek karaya çektiği görüntüler yeniden dolaşıma girdi. Sosyal medya kullanıcıları Saran için yorumlar yağdırdı.

