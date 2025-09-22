Yeni Başkan Sadettin Saran'ın Bozulan Botunu Yüzerek Karaya Çektiği Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, seçim zaferinin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325’ini alarak başkan seçilen Saran, camiaya yeni bir dönem başlattı. Ancak bu kez gündem yıllar önce denizde yaşadığı o ilginç anlar oldu. Botunun bozulması üzerine ipi beline bağlayıp yüzerek karaya çektiği görüntüler yeniden dolaşıma girdi. Sosyal medya kullanıcıları Saran için yorumlar yağdırdı.
Buyrun detaylara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe camiası bir önceki gün olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşadı.
Görüntülerde Saran, bozulup suyun ortasında kalan botunu kendi beline bağlayıp yüzerek karaya çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Herkül
uzun palalı paletle çok rahat çekiliyor. abartmayalım.