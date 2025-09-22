Filtresiz Hali Olay Olmuştu: Ece Erken, Oğluyla Tatil Paylaşımına Filtre İması Yapan Takipçisine Fena Patladı!
Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında filtresiz yakalanan Ece Erken, sosyal medyada çok konuşulmuştu. “Gerçekten çok kötü, ben de bakamadım” diyen Erken, bu defa takipçisinin imalı yorumu karşısında küplere bindi. Oğluyla tatil keyfi yaparken paylaştığı kareye gelen “Filtreyi açmayı unutmayın” yorumuna sert çıkış yaptı
İşte detaylar...
Televizyon dünyasının en çok konuşulan sunucularından Ece Erken'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Son günlerde ise Ece Erken’in adı, canlı yayında yaşadığı “filtre kazası” ile çok konuşuldu.
Ancak üzerinden çok geçmeden Ece Erken yine sosyal medyada gündeme geldi.
