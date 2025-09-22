onedio
Haberler
Magazin
Filtresiz Hali Olay Olmuştu: Ece Erken, Oğluyla Tatil Paylaşımına Filtre İması Yapan Takipçisine Fena Patladı!

Filtresiz Hali Olay Olmuştu: Ece Erken, Oğluyla Tatil Paylaşımına Filtre İması Yapan Takipçisine Fena Patladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
22.09.2025 - 08:48

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında filtresiz yakalanan Ece Erken, sosyal medyada çok konuşulmuştu. “Gerçekten çok kötü, ben de bakamadım” diyen Erken, bu defa takipçisinin imalı yorumu karşısında küplere bindi. Oğluyla tatil keyfi yaparken paylaştığı kareye gelen “Filtreyi açmayı unutmayın” yorumuna sert çıkış yaptı

İşte detaylar...

Televizyon dünyasının en çok konuşulan sunucularından Ece Erken'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şimdilerde Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Erken, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl ile yaşadığı kısa süreli ilişki, magazin basınında bomba etkisi yaratmıştı. Havalimanında el ele yakalanmalarıyla belgelenen bu aşk, günlerce manşetlerden düşmemişti. Hatta Ece Erken'in geçmişte 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşamasına epey tepki yağmıştı. Ancak ilişkileri 3 gün sürdü.

Son günlerde ise Ece Erken’in adı, canlı yayında yaşadığı “filtre kazası” ile çok konuşuldu.

Program sırasında filtre bir anda ortadan kalkınca, Erken’in doğal hali ekranlara yansımış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Kendisi bu görüntülere “Gerçekten çok kötü, ben de bakamadım, o yüzden makyaj yapıyorum” diye yanıt vermiş, stüdyo arkadaşı Nur Tuğba Namlı da “Yaşlandırma efekti gibi” diyerek yorum yapmıştı. Erken, “Sallamıyorum” diyerek tepkileri takmadığını da belirtmişti.

Ancak üzerinden çok geçmeden Ece Erken yine sosyal medyada gündeme geldi.

Oğluyla tatilden keyifli bir kare paylaşan Erken, gönderisine “Büyüt yetiştir bir Kıvanç Tatlıtuğ gibi olma. O ne güzel sürekli karısını çekiyor😂” notunu düştü. Bir takipçisi ise yoruma “Filtreyi açmayı unutmayın” şeklinde imalı bir yorum yazdı. Bu yoruma sessiz kalmayan Ece Erken, “Çok şükür gerek yok, iddiam da yok, güzelliğimle bir yere gelmedim” diyerek tepki gösterdi.

