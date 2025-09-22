Filtresiz Hali Olay Olmuştu: Ece Erken, Oğluyla Tatil Paylaşımına Filtre İması Yapan Takipçisine Fena Patladı!

Program sırasında filtre bir anda ortadan kalkınca, Erken’in doğal hali ekranlara yansımış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Kendisi bu görüntülere “Gerçekten çok kötü, ben de bakamadım, o yüzden makyaj yapıyorum” diye yanıt vermiş, stüdyo arkadaşı Nur Tuğba Namlı da “Yaşlandırma efekti gibi” diyerek yorum yapmıştı. Erken, “Sallamıyorum” diyerek tepkileri takmadığını da belirtmişti.