onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Canlı Yayında Yüzünün Filtresiz Hali İfşalanınca Gündem Olan Ece Erken'den Akıllara Durgunluk Veren Açıklama!

Canlı Yayında Yüzünün Filtresiz Hali İfşalanınca Gündem Olan Ece Erken'den Akıllara Durgunluk Veren Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.09.2025 - 23:56

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında, Ece Erken’in canlı yayında filtresiz görüntülenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sunucunun doğal hali izleyicilerin dikkatini çekerken, Nur Tuğba Namlı ve Ece Erken o pozlar hakkında konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ece Erken'in canlı yayındaki filtresiz hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ece Erken'in canlı yayındaki filtresiz hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında, sunucu Ece Erken'in yüz filtresi bir anda kayboldu ve doğal hali ekrana yansıdı.

Bu görüntüler, izleyiciler tarafından hızla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, sunucunun kullandığı filtre oranını eleştirirken kimileri ise bu görüntüler karşısında şaşkınlığını dile getirmiş, gündem resmen çalkalanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki dolgularla gündeme gelen Bengü'yü programda masaya yatıran Ece Erken magazine düşen o kareler hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki dolgularla gündeme gelen Bengü'yü programda masaya yatıran Ece Erken magazine düşen o kareler hakkında konuştu.

'Gerçekten çok kötü, ben de bakamadım. O yüzden işte toparlamaya çalışıyoruz, makyaj yapıyorum.' şeklinde konuşan Erken'e Nur Tuğba Namlı'dan da 'Yaşlandırma efekti uygulanmış gibi' şeklinde destek geldi.

"Işık çok etkili" şeklinde konuşan Erken, filtresiz hali hakkında "Sallamıyorum" açıklamasında bulundu. İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın