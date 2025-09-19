Canlı Yayında Yüzünün Filtresiz Hali İfşalanınca Gündem Olan Ece Erken'den Akıllara Durgunluk Veren Açıklama!
TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında, Ece Erken’in canlı yayında filtresiz görüntülenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sunucunun doğal hali izleyicilerin dikkatini çekerken, Nur Tuğba Namlı ve Ece Erken o pozlar hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Erken'in canlı yayındaki filtresiz hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde yüzündeki dolgularla gündeme gelen Bengü'yü programda masaya yatıran Ece Erken magazine düşen o kareler hakkında konuştu.
"Işık çok etkili" şeklinde konuşan Erken, filtresiz hali hakkında "Sallamıyorum" açıklamasında bulundu. İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın