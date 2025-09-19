Ebru Yaşar'ın Göz Kanatan Terliğine Verdiği Parayı Duyan X Kullanıcılarından Tepkiler Gecikmedi!
Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Ebru Yaşar, sahne dışındaki tercihleriyle de magazin gündeminde kendine yer buluyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan estetik iddiaları ve tarzıyla dikkat çelen ünlü şarkıcının gündem olma nedeni bu kez sahne değil, lüks ve iddialı terlik seçimi oldu!
Türk müziğinin güçlü ve unutulmaz sesi Ebru Yaşar, hem sahnedeki performansları hem de tarzıyla her zaman magazin gündeminde kendine yer buluyor.
Zaman içerisinde inanılmaz bir değişim geçiren Ebru Yaşar, sesi kadar pahalı giyim tarzıyla da sık sık konuşuluyor.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
