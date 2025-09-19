onedio
Ebru Yaşar'ın Göz Kanatan Terliğine Verdiği Parayı Duyan X Kullanıcılarından Tepkiler Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
19.09.2025 - 21:22

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Ebru Yaşar, sahne dışındaki tercihleriyle de magazin gündeminde kendine yer buluyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan estetik iddiaları ve tarzıyla dikkat çelen ünlü şarkıcının gündem olma nedeni bu kez sahne değil, lüks ve iddialı terlik seçimi oldu!

Türk müziğinin güçlü ve unutulmaz sesi Ebru Yaşar, hem sahnedeki performansları hem de tarzıyla her zaman magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da sahne alan Ebru Yaşar, konser öncesi verdiği röportajla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken detay, şarkıcının kaskatı duran gamzesi oldu! Estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Ebru Yaşar, bu kez hem yüz hatları hem de giyimiyle magazin kulislerini hareketlendirmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Zaman içerisinde inanılmaz bir değişim geçiren Ebru Yaşar, sesi kadar pahalı giyim tarzıyla da sık sık konuşuluyor.

Son olarak sosyal medyada paylaştığı kareyle dikkat çeken şarkıcı, tam 3 bin 300 Euro (160 bin TL) değerinde, ilginç tasarıma sahip bir terlik giydi. X platformunda gündem olan terlik, hem fiyatı hem de sıra dışı tasarımıyla sosyal medyada kullanıcıların diline düştü. “Böyle moda olmaz olsun” yorumları gecikmezken, parasından ve tasarımından söz ettiren terlik magazin dünyasında kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Aynı terliği Arzu Sabancı da tercih etmişti:

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
