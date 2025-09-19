İmaj Değişikliğine Gitti: Oyuncu Kaan Taşaner ve Genç Sevgilisi Objektiflere Takıldı!

Ayrılığının ardından yaptığı açıklamada, senaryonun istediği yönde gelişmediğini ve bu nedenle projeden memnun kalmadığını belirten Taşaner, 'Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer' şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Diziden ayrılmasının ardından, Taşaner ve Şebnem Dönmez'in birlikte rol aldığı Bir Zamanlar İstanbul adlı yeni bir projede yer alacakları öğrenilmişti.