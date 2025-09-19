İmaj Değişikliğine Gitti: Oyuncu Kaan Taşaner ve Genç Sevgilisi Objektiflere Takıldı!
Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, genç sevgilisi Seray Duru ile Bebek sokaklarında objektiflere yansıdı. Magazin burada kameralarına konuşan, çiftin halleri kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Giray Şifacıgil karakterini canlandıran, ancak, diziye katıldıktan kısa bir süre sonra projeden ayrılan Kaan Taşener gündeme verdiği röportajla geldi.
Magazin Burada'ya konuşan Kaan Taşaner sevgilisiyle birlikte kameralara yakalandı.
