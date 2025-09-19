onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İmaj Değişikliğine Gitti: Oyuncu Kaan Taşaner ve Genç Sevgilisi Objektiflere Takıldı!

İmaj Değişikliğine Gitti: Oyuncu Kaan Taşaner ve Genç Sevgilisi Objektiflere Takıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.09.2025 - 19:14

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, genç sevgilisi Seray Duru ile Bebek sokaklarında objektiflere yansıdı. Magazin burada kameralarına konuşan, çiftin halleri kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Giray Şifacıgil karakterini canlandıran, ancak, diziye katıldıktan kısa bir süre sonra projeden ayrılan Kaan Taşener gündeme verdiği röportajla geldi.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Giray Şifacıgil karakterini canlandıran, ancak, diziye katıldıktan kısa bir süre sonra projeden ayrılan Kaan Taşener gündeme verdiği röportajla geldi.

Ayrılığının ardından yaptığı açıklamada, senaryonun istediği yönde gelişmediğini ve bu nedenle projeden memnun kalmadığını belirten Taşaner, 'Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer' şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Diziden ayrılmasının ardından, Taşaner ve Şebnem Dönmez'in birlikte rol aldığı Bir Zamanlar İstanbul adlı yeni bir projede yer alacakları öğrenilmişti.

Magazin Burada'ya konuşan Kaan Taşaner sevgilisiyle birlikte kameralara yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arwen

Mikro andropoz.

Diğdem Çakır

kızın yüzü hakkaten estetik yüzünden ne hâle gelmiş. oysa çok güzel bir kadına benziyor