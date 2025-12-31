onedio
Survivor 2026 Erkan Bilben Kimdir? Erkan Bilben Kaç Yaşında, Nereli?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.12.2025 - 15:14

Survivor 2026 sezonunun öne çıkan yarışmacılarından Erkan Bilben, hem oyunculuk kariyerinden gelen tecrübesi hem de parkurlardaki iddialı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor 2026 tanıtımındaki duruşu ve mücadeleci yapısıyla izleyicinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Peki, Survivor 2026 yarışmacısı Erkan Bilben kimdir? Erkan Bilben kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Survivor Erkan Bilben Kimdir? Erkan Bilben Kaç Yaşında, Nereli?

Gerçek adı İsmail Erkan Bilben olan oyuncu, 1 Ocak 1970 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 55 yaşında olan Bilben’in burcu Oğlaktır. Özel hayatında evli olan Erkan Bilben, iki kız çocuğu babasıdır.

Survivor yarışmacısı Erkan Bilben’in nereli olduğu bilgisi ise şu an için kamuoyuna yansıyan net bir kaynakta yer almamaktadır.

Erkan Bilben Kariyeri ve Instagram Hesabı

Survivor Erkan Bilben, profesyonel oyunculuk kariyerini aktif olarak sürdürmektedir. Akademik eğitimini Anadolu Üniversitesi bünyesinde tamamlayan Bilben, televizyon dünyasına 2022 yılında adım attı. Geniş kitleler tarafından ilk kez, tarih temalı sevilen yapım Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Kanyumaz karakteriyle tanındı. 2025 yılında ise aynı karakterle Kuruluş Orhan dizisinde izleyici karşısına çıktı. 

Yoğun ve disiplinli oyunculuk temposunun, Survivor 2026 sürecine de doğrudan etki etmesi bekleniyor.

Erkan Bilben'in Instagram hesabı

