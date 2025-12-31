2026 Yılında Vizyona Girecek Filmler Belli Oldu!
Yılın son günündeyiz, 2026 sineması için beklenti giderek yükseliyor. Devam filmleri, büyük bütçeli yapımlar ve uzun süredir beklenen projeler bir arada geliyor. Aksiyon, bilim kurgu, animasyon ve dram türleri bu yıl da sinema salonlarını dolduracak gibi duruyor. Seyircinin merakla beklediği bu filmler şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte 2026 yılında vizyona girecek filmler
Greenland 2: Göç
28 Years Later: Bone Temple
Mercy
Uğultulu Tepeler
Çığlık 7
Reminders of Him
Project Hail Mary
The Drama
Michael
Şeytan Marka Giyer 2
Mandalorian ve Grogu
Disclosure Day
Oyuncak Hikayesi 5
The Odyssey
Spider-Man: Brand New Day
Açlık Oyunları: Hasat Zamanı
Dune 3
Avengers: Doomsday
