2026 Yılında Vizyona Girecek Filmler Belli Oldu!

2026 Yılında Vizyona Girecek Filmler Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.12.2025 - 15:07

Yılın son günündeyiz, 2026 sineması için beklenti giderek yükseliyor. Devam filmleri, büyük bütçeli yapımlar ve uzun süredir beklenen projeler bir arada geliyor. Aksiyon, bilim kurgu, animasyon ve dram türleri bu yıl da sinema salonlarını dolduracak gibi duruyor. Seyircinin merakla beklediği bu filmler şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte 2026 yılında vizyona girecek filmler

Greenland 2: Göç

Greenland 2: Göç

İlk filmdeki küresel felaketin ardından insanlar hayatta kalmak için yeni topraklara yönelir. Bu kez tehdit sadece doğadan değil, insanlardan da gelir. Aile bağları ve güven duygusu ciddi şekilde sınanır. Film, kaos ortamında göç etmenin bedelini daha sert bir dille ele alıyor.

28 Years Later: Bone Temple

28 Years Later: Bone Temple

Virüsün yayılmasının üzerinden yıllar geçmiştir ama dünya hala güvende değildir. Yeni film, karantina bölgeleri ve terk edilmiş şehirlerde geçiyor. Hayatta kalanlar artık sadece enfekte olanlardan değil, birbirlerinden de korkmaktadır. Atmosferiyle karanlık ve rahatsız edici bir hikaye sunuyor.

Mercy

Mercy

Yakın gelecekte geçen hikaye, adaletin teknolojiyle iç içe geçtiği bir dünyayı anlatıyor. Bir dedektif, karmaşık bir davanın ortasında etik sınırlarla yüzleşir. Gerilim yavaş yavaş yükselirken sistemin karanlık yüzü ortaya çıkar. Film, suç ve vicdan kavramlarını sorguluyor.

Uğultulu Tepeler

Uğultulu Tepeler

Klasik roman, modern bir anlatımla yeniden sinemaya uyarlanıyor. Tutku, intikam ve sınıf farkı temaları ön planda. Karakterler arasındaki duygusal çatışma oldukça sert işleniyor. Duygusal ağırlığı yüksek bir dönem filmi izleyiciyi bekliyor.

Çığlık 7

Çığlık 7

Efsane seri bu kez daha karanlık bir hikayeyle geri dönüyor. Yeni kurbanlar, eski sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Katilin motivasyonu daha kişisel ve daha tehlikeli. Film, serinin köklerine sadık ama ton olarak daha sert.

Reminders of Him

Reminders of Him

Geçmişte yapılan hatalar, yıllar sonra yeniden karşılarına çıkar. Bir anne, affedilmek ve yeniden bağ kurmak için mücadele eder. Film duygusal ama abartıya kaçmayan bir anlatım sunuyor. Kaybetme ve umut duygusu iç içe ilerliyor.

Project Hail Mary

Project Hail Mary

Tek başına uzayda uyanan bir adam, insanlığı kurtarma görevindedir. Bilimsel sorunlar kadar psikolojik yalnızlık da ön plandadır. Film zeka, mizah ve gerilimi dengeli şekilde kullanıyor. Uzayda hayatta kalma temasını farklı bir yerden ele alıyor.

The Drama

The Drama

Bir düğün öncesi yaşanan kriz, tüm ilişkileri altüst eder. Karakterler birbirlerine karşı dürüst olmak zorunda kalır. Film, modern ilişkilerin kırılganlığını sade bir dille anlatıyor.

Michael

Michael

Efsane sanatçının hayatı sahne arkasındaki yönleriyle anlatılıyor. Şöhretin bedeli ve yalnızlık teması öne çıkıyor. Film müzik kadar insan hikayesine de odaklanıyor. Hayranlar için duygusal, genel izleyici için çarpıcı bir biyografi.

Şeytan Marka Giyer 2

Şeytan Marka Giyer 2

Moda dünyası bu kez daha sert ve daha rekabetçi. Karakterler değişmiş ama hırs aynı kalmıştır. Yeni nesil moda anlayışı ile eski kurallar çatışır. Eğlenceli olduğu kadar sektör eleştirisi de barındırır.

Mandalorian ve Grogu

Mandalorian ve Grogu

Dizi evreninden beyaz perdeye taşınan bir hikaye. Usta ve çırak ilişkisi merkezde yer alıyor. Yeni tehditler galakside dengeleri sarsıyor. Hem aksiyon hem duygusal bağ güçlü şekilde işleniyor.

Disclosure Day

Disclosure Day

Dünya, yıllardır saklanan bir gerçeği öğrenmeye hazırlanır. Bilim insanları ve hükümetler arasında gerilim artar. Film, bilinmeyenle yüzleşmenin yarattığı korkuyu ele alıyor. Merak duygusu son ana kadar diri tutuluyor.

Oyuncak Hikayesi 5

Oyuncak Hikayesi 5

Oyuncaklar bu kez değişen dünyada kendilerine yer arar. Yeni karakterler, eski dostlukları sınar. Film büyümek ve veda etmek temalarına odaklanıyor. Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden bir hikaye sunuyor.

The Odyssey

The Odyssey

Antik bir yolculuk, modern sinema diliyle yeniden anlatılıyor. Kahramanın eve dönüş mücadelesi merkezde. Görsel açıdan iddialı bir yapım bekleniyor. Sabır, sadakat ve irade temaları öne çıkıyor.

Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day

Peter Parker için her şey sıfırdan başlar. Yeni düşmanlar ve yeni sorumluluklar ortaya çıkar. Film daha kişisel bir hikaye anlatmayı hedefliyor. Kahramanlık kadar yalnızlık da ön planda.

Açlık Oyunları: Hasat Zamanı

Açlık Oyunları: Hasat Zamanı

Panem dünyasında düzen yeniden sorgulanır. Gençler için hayatta kalmak her zamankinden daha zordur. Geçmişin izleri yeni oyunlara yön verir. Film, sistem eleştirisini sert şekilde sürdürür.

Dune 3

Dune 3

Paul Atreides için güç artık bir yük haline gelmiştir. İktidar, inanç ve kader çatışması büyür. Çöl gezegeni Arrakis, yeniden savaş alanına döner. Epik anlatım bu filmde zirveye taşınır.

Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday

Marvel evreni bu filmle yeni bir döneme girer. Farklı kahramanlar ortak bir tehdide karşı birleşir. Riskler daha büyük, kayıplar daha ağırdır. Film, evrenin geleceğini belirleyecek olaylara odaklanır.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
