Netflix’te Yeniden Keşfedildi: İzleyiciler Bu Tarihi Filmi Övmeye Doyamıyor

Özellikle başroldeki performans, izleyicilerden tam not aldı. Savaş sahnelerinin sertliği ve gerçekçiliği, dönemin ruhunu yansıtmasıyla öne çıktı. Bazı izleyiciler, filmin duygusal yönünün beklediklerinden çok daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, kostümlerden mekan seçimlerine kadar pek çok detayın özenle hazırlandığı vurgulandı. Manzaraların ve çekimlerin filme ayrı bir derinlik kattığı ifade edildi. İzleyiciler, hikâyenin insanı içine çeken temposundan da sıkça söz etti.