Stranger Things Finali Tartışılıyor: İkinci Kısım Beklentiyi Karşılayamadı

Buna karşılık final sürprizlerinin bilinçli olarak sona saklandığı görüşü de paylaşıldı. İzleyiciler, dizinin asıl gücünü son bölümde göstereceğini düşünüyor. Tartışmalar, final bölümü öncesinde heyecanı daha da artırdı. Stranger Things, kapanışa doğru ilerlerken gündemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Final bölümü 1 Ocak’ta yayınlanacak.