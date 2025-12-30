onedio
Stranger Things Finali Tartışılıyor: İkinci Kısım Beklentiyi Karşılayamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
30.12.2025 - 09:03

Uzun süredir finali beklenen Stranger Things, ikinci kısım bölümleriyle yeniden gündeme oturdu. Dizinin hayranları bu bölümleri büyük bir ilgiyle karşıladı. Ancak yayınlanan yeni kısımlar, beklenen coşkuyu herkeste yaratmadı. Sosyal medyada yapılan yorumlar, izleyicinin fikir ayrılığı yaşadığını gösterdi. 

Kaynak: Independent

Yeni bölümlerle birlikte hikaye sona doğru ilerlemeye başladı.

Dizinin temposu önceki kısımlara göre daha sakin ilerledi. Bu durum bazı izleyiciler için normalken, bazıları için yavaş oldu. Özellikle aksiyonun geri planda kalması eleştiri aldı. Sosyal medyada “daha fazlasını bekliyorduk” yorumları öne çıktı.

Bazı sahnelerin uzatıldığı ve gereğinden fazla tekrar hissi yarattığı söylendi.

Buna karşılık final sürprizlerinin bilinçli olarak sona saklandığı görüşü de paylaşıldı. İzleyiciler, dizinin asıl gücünü son bölümde göstereceğini düşünüyor. Tartışmalar, final bölümü öncesinde heyecanı daha da artırdı. Stranger Things, kapanışa doğru ilerlerken gündemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Final bölümü 1 Ocak’ta yayınlanacak.

