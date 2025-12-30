Stranger Things Finali Tartışılıyor: İkinci Kısım Beklentiyi Karşılayamadı
Uzun süredir finali beklenen Stranger Things, ikinci kısım bölümleriyle yeniden gündeme oturdu. Dizinin hayranları bu bölümleri büyük bir ilgiyle karşıladı. Ancak yayınlanan yeni kısımlar, beklenen coşkuyu herkeste yaratmadı. Sosyal medyada yapılan yorumlar, izleyicinin fikir ayrılığı yaşadığını gösterdi.
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bölümlerle birlikte hikaye sona doğru ilerlemeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı sahnelerin uzatıldığı ve gereğinden fazla tekrar hissi yarattığı söylendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın