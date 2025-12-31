onedio
Bu Davranışları Yapıyorsan Bağlanmaktan Korkuyor Olabilirsin!

31.12.2025 - 15:01

Bağlanmak herkes için aynı anlama gelmez. Kimileri için güven, kimileri için kayıp, kimileri içinse kontrol kaybıdır. “İlişki istiyorum ama…” diye başlayan cümleler kuruyorsan, bazı davranışların seni ele veriyor olabilir. Aşağıdaki davranışlardan hangileri sana tanıdık, dürüstçe seç ve sonucu gör.

Hazırsan başlayalım!

Aşağıdaki davranışlardan hangileri sende var?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Bağlanma Korkusu Senin Hayatını Yönetmiyor

Bağlanmak senin için tehdit değil, ihtimal. İlişkilerde temkinli olsan bile tamamen kaçan biri değilsin. Psikolojik olarak güven–özgürlük dengesini kurabilme potansiyeline sahipsin. Elbette geçmiş deneyimlerin seni etkiliyor olabilir ama davranışların bağlanma korkusunun merkezinde olmadığını gösteriyor. Yakınlık senin için kaçılması gereken bir şey değil. Bu durum, sağlıklı bağlanmaya en yakın profillerden biri olduğuna işaret ediyor.

Kontrollü Bir Bağlanma Korkun Var

Bağlanmak istiyorsun ama temkinlisin. Yakınlık arttığında iç sesin devreye giriyor. Psikolojik olarak “ya incinirsem?” düşüncesi davranışlarını etkiliyor. Tam kaçmıyorsun ama mesafe koyuyorsun. Bu, geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının hâlâ zihninde yer tuttuğunu gösteriyor. Farkındalığın arttıkça, bu korku yönetilebilir bir noktada kalabilir.

Bağlanma Korkusu Davranışlarını Etkiliyor

İlişkilerde tekrar eden kaçışlar, geri çekilmeler ve ani soğumalar tesadüf değil. Psikolojik olarak yakınlık senin için risk anlamına geliyor. Bağlanmak, kontrol kaybı ve duygusal savunmasızlıkla eşleşmiş olabilir. Bu yüzden farkında olmadan ilişkileri sabote ediyorsun. İstediğin şey yalnızlık değil ama bağlanmak da seni korkutuyor. Bu ikilem seni yoruyor olabilir.

Ciddi Bir Bağlanma Sorunun Var Gibi Görünüyor

Bağlanmak senin için sadece zorlayıcı değil, çoğu zaman tehdit gibi algılanıyor olabilir. Psikolojik olarak yakınlık; kontrol kaybı, terk edilme ya da incinme ihtimaliyle eşleşmiş durumda. Bu yüzden biri sana yaklaştığında geri çekilmek, mesafe koymak ya da ilişkiyi sabote etmek otomatik bir savunma hâline gelmiş olabilir. Davranışların, bağlanma korkusunun hayatındaki ilişkileri doğrudan yönettiğini gösteriyor. İlişkiler ya başlamadan bitiyor ya da derinleşemeden yüzeyde kalıyor. Dışarıdan “özgürlük” gibi görünen bu durum, aslında seni duygusal olarak yalnızlaştırıyor olabilir. Bu bir karakter kusuru değil; büyük ihtimalle geçmiş deneyimlerinle gelişmiş bir korunma mekanizması. Fark etmek önemli bir adım. Çünkü bağlanma sorunu, üzerinde çalışıldığında değişebilen bir süreçtir.

