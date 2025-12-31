Bu Davranışları Yapıyorsan Bağlanmaktan Korkuyor Olabilirsin!

Bağlanmak senin için sadece zorlayıcı değil, çoğu zaman tehdit gibi algılanıyor olabilir. Psikolojik olarak yakınlık; kontrol kaybı, terk edilme ya da incinme ihtimaliyle eşleşmiş durumda. Bu yüzden biri sana yaklaştığında geri çekilmek, mesafe koymak ya da ilişkiyi sabote etmek otomatik bir savunma hâline gelmiş olabilir. Davranışların, bağlanma korkusunun hayatındaki ilişkileri doğrudan yönettiğini gösteriyor. İlişkiler ya başlamadan bitiyor ya da derinleşemeden yüzeyde kalıyor. Dışarıdan “özgürlük” gibi görünen bu durum, aslında seni duygusal olarak yalnızlaştırıyor olabilir. Bu bir karakter kusuru değil; büyük ihtimalle geçmiş deneyimlerinle gelişmiş bir korunma mekanizması. Fark etmek önemli bir adım. Çünkü bağlanma sorunu, üzerinde çalışıldığında değişebilen bir süreçtir.