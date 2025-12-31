Bu Davranışları Yapıyorsan Bağlanmaktan Korkuyor Olabilirsin!
Bağlanmak herkes için aynı anlama gelmez. Kimileri için güven, kimileri için kayıp, kimileri içinse kontrol kaybıdır. “İlişki istiyorum ama…” diye başlayan cümleler kuruyorsan, bazı davranışların seni ele veriyor olabilir. Aşağıdaki davranışlardan hangileri sana tanıdık, dürüstçe seç ve sonucu gör.
Hazırsan başlayalım!
Aşağıdaki davranışlardan hangileri sende var?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Bağlanma Korkusu Senin Hayatını Yönetmiyor
Kontrollü Bir Bağlanma Korkun Var
Bağlanma Korkusu Davranışlarını Etkiliyor
Ciddi Bir Bağlanma Sorunun Var Gibi Görünüyor
