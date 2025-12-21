Evet/Hayır Testine Göre Sen Aslında Ne Kadar Kırılmışsın?
Bazen “iyiyim” deriz ama içimizde bir yer hala sızlar. Bazı kırıklar sessizdir, bazılarıysa bizi bambaşka birine dönüştürür. Bu testte cevaplayacağın Evet/Hayır soruları, geçmişte yaşadıklarının sende ne kadar iz bıraktığını ve bu kırgınlıklarla ne yaptığını ortaya çıkaracak.
Hazırsan başlayalım: Gerçekten ne kadar kırıldın?
1. İnsanlara eskisi kadar kolay güvenemediğini düşünüyor musun?
2. Birine bir şey anlatmadan önce “Bunu gerçekten hak ediyor mu?” diye düşündüğün oluyor mu?
3. Seni üzen bir olayı hala sık sık hatırlıyor musun?
4. Duygularını paylaşmak sana artık zor geliyor mu?
5. “Kimseye ihtiyacım yok” cümlesini kendine sık sık söylediğin oluyor mu?
6. Bir şey seni kırdığında bunu belli etmemeye çalışıyor musun?
7. Birine bağlanmaktansa mesafeli kalmayı tercih ettiğin oluyor mu?
8. Eskiden seni mutlu eden şeyler artık aynı etkiyi yaratmıyor mu?
9. “Ben hep güçlü olmak zorundayım” diye düşündüğün oluyor mu?
10. İnsanlara sınır koymayı sonradan mı öğrendin?
11. Yaşadıklarının seni daha sert biri yaptığını hissediyor musun?
12. “Bir daha aynı şekilde üzülmeyeceğim” diye kendine söz verdiğin oldu mu?
Çok Kırılmışsın…
Kırılmışsın Ama Toparlanmışsın
