onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
, Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Sen Aslında Ne Kadar Kırılmışsın?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Aslında Ne Kadar Kırılmışsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 16:01

Bazen “iyiyim” deriz ama içimizde bir yer hala sızlar. Bazı kırıklar sessizdir, bazılarıysa bizi bambaşka birine dönüştürür. Bu testte cevaplayacağın Evet/Hayır soruları, geçmişte yaşadıklarının sende ne kadar iz bıraktığını ve bu kırgınlıklarla ne yaptığını ortaya çıkaracak. 

Hazırsan başlayalım: Gerçekten ne kadar kırıldın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İnsanlara eskisi kadar kolay güvenemediğini düşünüyor musun?

2. Birine bir şey anlatmadan önce “Bunu gerçekten hak ediyor mu?” diye düşündüğün oluyor mu?

3. Seni üzen bir olayı hala sık sık hatırlıyor musun?

4. Duygularını paylaşmak sana artık zor geliyor mu?

5. “Kimseye ihtiyacım yok” cümlesini kendine sık sık söylediğin oluyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir şey seni kırdığında bunu belli etmemeye çalışıyor musun?

7. Birine bağlanmaktansa mesafeli kalmayı tercih ettiğin oluyor mu?

8. Eskiden seni mutlu eden şeyler artık aynı etkiyi yaratmıyor mu?

9. “Ben hep güçlü olmak zorundayım” diye düşündüğün oluyor mu?

10. İnsanlara sınır koymayı sonradan mı öğrendin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Yaşadıklarının seni daha sert biri yaptığını hissediyor musun?

12. “Bir daha aynı şekilde üzülmeyeceğim” diye kendine söz verdiğin oldu mu?

Çok Kırılmışsın…

Senin kırgınlığın yüzeyde duran bir şey değil; derinlere işlemiş, zamanla karakterinin bir parçası hâline gelmiş. Yaşadıkların sana güvenmenin, açılmanın ve savunmasız kalmanın bedelini öğretmiş. Bu yüzden artık duygularını kolay kolay göstermiyor, kendini korumayı öncelik hâline getiriyorsun. Güçlü görünüyorsun ama bu güç biraz da mecburiyetten. İnsanlarla arana koyduğun mesafe, aslında yeniden incinmemek için ördüğün bir duvar. Bu duvar seni ayakta tutuyor ama aynı zamanda yoruyor. Çünkü içten içe anlaşılmak, görülmek ve gerçekten sevilmek istiyorsun. Ancak bunu istemek bile sana bazen riskli geliyor. Bu kadar kırılmış olman bir zayıflık değil; aksine hayatta kalma biçimin. Ama unutma: Herkes seni incitecek diye bir kural yok. İyileşmek, duvarları tamamen yıkmak değil; kapıyı aralayabilmeyi öğrenmekle başlar.

Kırılmışsın Ama Toparlanmışsın

Evet, sen de kırılmışsın. Hem de ciddi şekilde. Ama fark şu: Yaşadıklarının seni esir almasına izin vermemişsin. Kırılmış, üzülmüş, belki dağılıp yeniden toparlanmışsın. Şimdi ise geçmişin sende izleri olsa da, hayatını yöneten şey artık o kırgınlıklar değil. Sınır koymayı öğrenmiş, kime ne kadar alan açacağını fark etmişsin. Herkese güvenmiyorsun ama bu, kimseye güvenmediğin anlamına gelmiyor. Kalbini tamamen kapatmak yerine, kontrollü açmayı seçmişsin. Bu da seni hem güçlü hem de farkındalığı yüksek biri yapıyor. Hâlâ hassas noktaların var, evet. Ama artık oralara bastıklarında yıkılmıyorsun. Çünkü kendini tanıyorsun, neyi hak edip neyi etmediğini biliyorsun. Kırılmışsın ama kendini onarmayı da başarmışsın  ki bu hiç az bir şey değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın