Evet/Hayır Testine Göre Sen Aslında Ne Kadar Kırılmışsın?

Evet, sen de kırılmışsın. Hem de ciddi şekilde. Ama fark şu: Yaşadıklarının seni esir almasına izin vermemişsin. Kırılmış, üzülmüş, belki dağılıp yeniden toparlanmışsın. Şimdi ise geçmişin sende izleri olsa da, hayatını yöneten şey artık o kırgınlıklar değil. Sınır koymayı öğrenmiş, kime ne kadar alan açacağını fark etmişsin. Herkese güvenmiyorsun ama bu, kimseye güvenmediğin anlamına gelmiyor. Kalbini tamamen kapatmak yerine, kontrollü açmayı seçmişsin. Bu da seni hem güçlü hem de farkındalığı yüksek biri yapıyor. Hâlâ hassas noktaların var, evet. Ama artık oralara bastıklarında yıkılmıyorsun. Çünkü kendini tanıyorsun, neyi hak edip neyi etmediğini biliyorsun. Kırılmışsın ama kendini onarmayı da başarmışsın ki bu hiç az bir şey değil.