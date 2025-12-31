Kış Aylarında Cildine Ekstra Önem Verenlere: Kuru Ciltler İçin En İdeal Temizleyiciler

Cildi nazikçe temizleyip yıpratmadan arındıran bir jel. Özellikle kuru, hassas ve çabuk kuruyan ciltlerde kullanınca o sert temizlik hissi olmuyor ve cilt yumuşak kalıyor. Yapısı çok hafif ama etkisi güçlü, kir ve fazla yağı uzaklaştırırken cildin doğal yapısına saygı gösteriyor. 1 litrelik büyük boyu günlük kullanım için fazlasıyla yeterli, uzun süre rutinine eşlik eder. Duşta ya da yüz temizliğinde rahatlıkla kullanabileceğin, işi sadece temizlemek olan ama bunu kuru cilde uygun şekilde yapan bir ürün.

SVR Topialyse Gel Lavant