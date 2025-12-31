onedio
Kış Aylarında Cildine Ekstra Önem Verenlere: Kuru Ciltler İçin En İdeal Temizleyiciler

Kış Aylarında Cildine Ekstra Önem Verenlere: Kuru Ciltler İçin En İdeal Temizleyiciler

31.12.2025 - 15:01

Kuru cilt tipinin temizlenmesi de incelik gerektiriyor. Özellikle de kış aylarında. Kuru ciltler için en ideal temizleyiciler derledik. Kışın soğuk rüzgarları artık cildini etkileyemeyecek.

Cosmed Atopia Temizleme Yağı

Cosmed Atopia Temizleme Yağı

Temiz içeriği ve bitkisel yağlardan zengin olan bileşenleriyle ciltte gerçekten büyük bir temizlik yapıyor. Kuru ciltler için tam biçilmiş kaftan. Bebek ve çocukların kullanımına uygun olduğunu da eklemiş olalım.

From Natura Gül Aloe Temizleme Jeli

From Natura Gül Aloe Temizleme Jeli

Gül ve aloe birlikteliğiyle cildini yormadan temizleyen bir jel. Yüzünü yıkadıktan sonra cildinde gerginlik hissetmiyorsun, aksine temiz ve dengeli bir his kalıyor. Gün içinde biriken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını arındırırken cildin nemini de koruyor. Aloe sayesinde yıkama sonrası ekstra bir ürün arama ihtiyacı oluşmuyor. Gül suyu ferahlatıcı bir etki bırakıyor, ağır ya da baskın bir koku hissettirmiyor. Günlük kullanım için rahat, özellikle normal ve kuru ciltlerin sabah akşam gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir temizleme jeli.

Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli

Bioderma Sensibio Foaming Cilt Temizleme Jeli

Bioderma Sensibio Foaming cilt temizleme jeli, özellikle hassas ciltler için günlük temizliğin vazgeçilmezi gibi. Köpük formülü cilde yumuşakça yayılıyor, fazla bastırmana gerek kalmadan kir ve kalıntıları nazikçe uzaklaştırıyor. Ciltte gerilme ya da kuruluk bırakmadan, tam olması gerektiği kadar temiz his sağlıyor. Sabah akşam kullanıma uygun, ciltle uyumlu yapısıyla rutinini zorlamıyor. 

CeraVe Normal Ve Kuru Ciltler İçin Nemlendiren Temizleyici

CeraVe Normal Ve Kuru Ciltler İçin Nemlendiren Temizleyici

CeraVe’nin normal ve kuru ciltler için olan nemlendirici temizleyicisi, sabun gibi kurutmayan yapısıyla günlük temizlikte elini hiç terletmiyor. Cildi derinlemesine temizlerken aynı anda ihtiyaç duyduğu nemi bırakıyor ve yıkadıktan sonra gerilmiş ya da gergin hissettirmiyor. İçeriğindeki seramidler ve hyaluronik asit gibi cilde iyi gelen bileşenler, temizliği adeta bakım rutiniyle buluşturuyor.  Sabah akşam rahatça kullanılabilir, özellikle kuru cildin etrafında dolaşan o kuruluk hissini sevmezsen tam sana göre bir ürün.

SVR Topialyse Gel Lavant

SVR Topialyse Gel Lavant

Cildi nazikçe temizleyip yıpratmadan arındıran bir jel. Özellikle kuru, hassas ve çabuk kuruyan ciltlerde kullanınca o sert temizlik hissi olmuyor ve cilt yumuşak kalıyor. Yapısı çok hafif ama etkisi güçlü, kir ve fazla yağı uzaklaştırırken cildin doğal yapısına saygı gösteriyor. 1 litrelik büyük boyu günlük kullanım için fazlasıyla yeterli, uzun süre rutinine eşlik eder. Duşta ya da yüz temizliğinde rahatlıkla kullanabileceğin, işi sadece temizlemek olan ama bunu kuru cilde uygun şekilde yapan bir ürün.

Uriage Creme Lavante Cleansing Cream

Uriage Creme Lavante Cleansing Cream

Köpürmeyen krem yapısı cildi germiyor, aksine temizlerken nemini koruyor Duştayken ya da el yıkamada kullanılabilir, özellikle kuru ve hassas ciltlerde temizlik sonrası o sıkı his yerine yumuşak bir dokunuş bırakıyor. Rutininde hem nazik hem etkili bir temizlik istiyorsan bu krem form temizleyici günlük kullanım için ideal.

The Purest Solutions Kuru ve Karma Ciltler İçin Hyalüronik Asit Yüz Temizleme Jeli

The Purest Solutions Kuru ve Karma Ciltler İçin Hyalüronik Asit Yüz Temizleme Jeli

Mavi tonik, içindeki glikolik asit, taze bir yüz ortaya çıkarırken gözeneklerin daha net görünmesine yardımcı oluyor; cilt daha temiz, daha dengeli ve daha taze hissediliyor. Düzenli kullanımda tonun da canlılaşıyor, cilt dokusu daha eşit hale geliyor. Sabah akşam kullanıma uygun, özellikle canlı ve net bir cilt görünümü isteyen herkesin rutinine kolayca dahil edebileceği bir ürün.

Etat Pur Pure Cleanser Besleyici Nazik Yüz Temizleme Sütü

Etat Pur Pure Cleanser Besleyici Nazik Yüz Temizleme Sütü

Bu temizleme sütü, kuru ve hassas ciltlerde temizlik rutinini zorlaştırmıyor, tam tersine güzelleştiriyor. Süt kıvamındaki formülü, kir ve makyaj kalıntılarını yumuşakça çözerek cildi temizliyor ama o sert, kurutan hissi hiç vermiyor. İçeriği besleyici yapıda olduğu için günlük rutinin hem temizleyici hem de bakım adımı gibi çalışıyor. Sabah akşam rahatça kullanabileceğin, kuru ciltlerin sevgiyle sarılacağı bir seçenek.

Alls Biocosmetics Organik CicaVera Prebiyotik Temizleme Jeli

Alls Biocosmetics Organik CicaVera Prebiyotik Temizleme Jeli

Prebiyotik içeriği sayesinde sadece kir ve yağları temizlemekle kalmıyor, cildinin doğal mikro dengesine saygı gösteriyor. Aloe vera ve diğer yumuşak bileşenler cildi kurutmuyor, temizledikten sonra sıkı veya gergin bir his bırakmıyor ve daha sakin bir dokunuş veriyor. Sabah akşam kullanıma uygun, özellikle normal ve karma ciltlerin günlük rutinde severek tercih edebileceği bir jel. Cilt temizliği için güçlü ama nazik bir alternatif arıyorsan bu ürün akışına uyum sağlıyor.

Herbaderm Hello Clean Yağ Bazlı Temizleyici Balm

Herbaderm Hello Clean Yağ Bazlı Temizleyici Balm

Yağ bazlı bu temizleyici balm, kuru ve hassas ciltlerde temizlik rutinini yumuşak bir deneyime dönüştürüyor. Yağ bazlı yapısı kir, makyaj ve SPF gibi zorlayıcı kalıntıları bile nazikçe çözüyor, cildi ovalamadan temizliyor.

