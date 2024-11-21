Afra Saraçoğlu'ndan Sonra Arzu Sabancı'nın Ayakkabı Tercihini Görünce 'Böyle Moda Olmaz Olsun' Diyeceksiniz

Sosyetenin en bilindik ailelerinden biri olan Sabacılar sık sık manşetlere düşüyor bildiğiniz gibi. Özellikle ailenin iki üyesi var ki gözümüz başkasını nerdeyse görmüyor! Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı hem aralarındaki anne oğul ilişkisiyle hem de özel hayatlarıyla adınan bahsettiriyor. Arzu Sabancı da sosyal medya hesabından gelini Nazlı Sabancı'yla yaptığı paylaşımlarla ve hayat tarzıyla odak noktası oluyor. Geçtiğimiz gün yaptığı giydiği ayakkabılarla dikkat çeken Sabancı'nın o sıra dışı tercihine gelin birlikte bakalım...