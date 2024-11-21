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Afra Saraçoğlu'ndan Sonra Arzu Sabancı'nın Ayakkabı Tercihini Görünce 'Böyle Moda Olmaz Olsun' Diyeceksiniz

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Afra Saraçoğlu'ndan Sonra Arzu Sabancı'nın Ayakkabı Tercihini Görünce 'Böyle Moda Olmaz Olsun' Diyeceksiniz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2024 - 11:17

Sosyetenin en bilindik ailelerinden biri olan Sabacılar sık sık manşetlere düşüyor bildiğiniz gibi. Özellikle ailenin iki üyesi var ki gözümüz başkasını nerdeyse görmüyor! Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı hem aralarındaki anne oğul ilişkisiyle hem de özel hayatlarıyla adınan bahsettiriyor. Arzu Sabancı da sosyal medya hesabından gelini Nazlı Sabancı'yla yaptığı paylaşımlarla ve hayat tarzıyla odak noktası oluyor. Geçtiğimiz gün yaptığı giydiği ayakkabılarla  dikkat çeken Sabancı'nın o sıra dışı tercihine gelin birlikte bakalım...

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Türk iş dünyasının en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyetik yaşamlarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Türk iş dünyasının en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyetik yaşamlarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Ailenin en gözde fertlerinen biri olan Arzu Sabancı da şu sıralar gelini Nazlı Sabancı'yla ilişkisiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ailenin en gözde fertlerinen biri olan Arzu Sabancı da şu sıralar gelini Nazlı Sabancı'yla ilişkisiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Torunu Arzu Alara'ya olan sevgilisiyle sık sık konuşulan Sabancı'nın zaman zaman tatillerden yaptığı zaman zaman da evindeki paylaşımları sosyal medya gündemine yerleşiyor.

Torunu Arzu Alara'ya olan sevgilisiyle sık sık konuşulan Sabancı'nın zaman zaman tatillerden yaptığı zaman zaman da evindeki paylaşımları sosyal medya gündemine yerleşiyor.

Zamanında A harflı ekmeğiyle dillere düşen Arzu Sabancı şimdi de moda tercihiyle akılları baştan aldı! Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu benzer bir ayakkabı tercih etmiş ve tatları kaçırmıştı.

Zamanında A harflı ekmeğiyle dillere düşen Arzu Sabancı şimdi de moda tercihiyle akılları baştan aldı! Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu benzer bir ayakkabı tercih etmiş ve tatları kaçırmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Saraçoğlu'na oldukça benzer bir tercihte bulunan Sabancı'nın ayak parmağı detaylı ayakkabısını şöyle bırakalım...

Saraçoğlu'na oldukça benzer bir tercihte bulunan Sabancı'nın ayak parmağı detaylı ayakkabısını şöyle bırakalım...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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