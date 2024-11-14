Afra Saraçoğlu'nun Ayak Parmaklarını Belli Eden Babeti Epey Bi' Tadınızı Kaçıracak!
Afra Saraçoğlu'nun Ayak Parmaklarını Belli Eden Babeti Epey Bi' Tadınızı Kaçıracak!
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Performansı dışında özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu, kendine has tarzını konuşturuyor. Sosyal medyada her halini gösteren Saraçoğlu bu sefer son paylaşımıyla öne çıktı. Afra Saraçoğlu'nun ayak parmaklarını belli eden babeti görenlerin tadını fena kaçırdı.
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Günden güne eski popülaritesini kaybeden Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuğu ve güzelliğiyle sıkça ön plana çıkıyor.
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Kendisi aynı dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le dalgalı ilişkisi, son dönemlerde fena sardığı TikTok paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
Afra Saraçoğlu'nu zaman zaman gündeme getiren bir başka konu daha var: O da çoğu kişinin rüküş bulduğum farklı giyim tarzı!
Hatta ünlü oyuncunun geçtiğimiz haftalarda giydiği enteresan elbisesi ve toynaktan hallice ayakkabıları epey eleştirilmişti.
Görenlere 'Bu çok gerekli miydi?' dedirten türden ayakkabılarla boy göstermeyi seven Saraçoğlu yine aynı konuyla insanlara hayatı sorgulattı.
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Ayak parmaklarını belli eden cinsten bir babet giyip Instagram hikayesine ekleyen Afra Saraçoğlu millete 'Gördüklerimi sil' tuşu arattı.
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Tarz olayım derken varoş olmak, +toynakların bakım istiyor
Neyin fantezisi bu?