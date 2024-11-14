Afra Saraçoğlu'nun Ayak Parmaklarını Belli Eden Babeti Epey Bi' Tadınızı Kaçıracak!

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Performansı dışında özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu, kendine has tarzını konuşturuyor. Sosyal medyada her halini gösteren Saraçoğlu bu sefer son paylaşımıyla öne çıktı. Afra Saraçoğlu'nun ayak parmaklarını belli eden babeti görenlerin tadını fena kaçırdı.