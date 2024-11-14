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Icardi'yi Aldatan Wanda Nara'ya Büyük Tekme: Pırlanta Firması Sponsorluk Sözleşmesini Feshetti!

Icardi'yi Aldatan Wanda Nara'ya Büyük Tekme: Pırlanta Firması Sponsorluk Sözleşmesini Feshetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
14.11.2024 - 13:25

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve ayrıldığı eşi Wanda Nara'yla arasındaki kaos sürüyor. Skandal iddiaların patlak verdiği olay günden güne büyüyor. Sevilen futbolcuyu L-Gante ile aldatan Wanda'ya Türkiye'den ilk tekme geldi. Icardi'yle beraber yüzü olduğu bir pırlanta firması Wanda Nara'nın sponsorluk anlaşmasını feshetti. Olayın ardından sosyal medyaya koşan taraflarlarsa derin bir 'Oh!' çekti.

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Galatasaray camiasının kıymetlisi Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın evliliği daha önce de olduğu gibi ayrılık skandallarıyla bitme noktasına geldi.

Galatasaray camiasının kıymetlisi Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın evliliği daha önce de olduğu gibi ayrılık skandallarıyla bitme noktasına geldi.

Geçtiğimiz yıllar klibinde cesur bulunan pozlar verdiği rapçi L-Gante'yle aşkını canlı yayında dudak dudağa poz vererek duyuran Wanda, Türk milletinin tepkisini toplamış durumda.

Geçtiğimiz yıllar klibinde cesur bulunan pozlar verdiği rapçi L-Gante'yle aşkını canlı yayında dudak dudağa poz vererek duyuran Wanda, Türk milletinin tepkisini toplamış durumda.

İlişkisinin bittiğini açıklayan Wanda Nara'nın açıklaması da milyonları fena kızdırmıştı:

Geçtiğimiz hafta çıktığı maçta ciddi bir sakatlık geçiren Icardi'nin menisküsü yırtılmış ve çapraz bağları kopmuştu. Sezonu kapattığını söylenen yıldız golcünün hem DNA yaptırmak istediği çocukları hem de ihanete uğradığı Wanda'yla sorunları halletmek için ülkesine döneceği öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz hafta çıktığı maçta ciddi bir sakatlık geçiren Icardi'nin menisküsü yırtılmış ve çapraz bağları kopmuştu. Sezonu kapattığını söylenen yıldız golcünün hem DNA yaptırmak istediği çocukları hem de ihanete uğradığı Wanda'yla sorunları halletmek için ülkesine döneceği öne sürülmüştü.

Icardi skandallarla dolu bu süreçte sadece sarı-kırmızılıları değil pek çok camiayı arkasına alırken, Wanda'ysa her hamlesiyle göze battı.

Icardi skandallarla dolu bu süreçte sadece sarı-kırmızılıları değil pek çok camiayı arkasına alırken, Wanda'ysa her hamlesiyle göze battı.

Tepkilerin hedefi olan Wanda Nara'ya yönelik büyük bir adım atıldı. İlk tekmeyse, eşi Icardi'yle birlikte yüzü olduğu pırlanta firmasından geldi.

Tepkilerin hedefi olan Wanda Nara'ya yönelik büyük bir adım atıldı. İlk tekmeyse, eşi Icardi'yle birlikte yüzü olduğu pırlanta firmasından geldi.
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Yoğun eleştirilerin ardından ünlü mücevher markası Wanda Nara'yla olan sponsorluk anlaşmasını fethetti.

Yoğun eleştirilerin ardından ünlü mücevher markası Wanda Nara'yla olan sponsorluk anlaşmasını fethetti.

Hal böyle olunca da Icardi fanlarına gün doğdu...

Hal böyle olunca da Icardi fanlarına gün doğdu...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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