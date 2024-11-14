Icardi'yi Aldatan Wanda Nara'ya Büyük Tekme: Pırlanta Firması Sponsorluk Sözleşmesini Feshetti!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve ayrıldığı eşi Wanda Nara'yla arasındaki kaos sürüyor. Skandal iddiaların patlak verdiği olay günden güne büyüyor. Sevilen futbolcuyu L-Gante ile aldatan Wanda'ya Türkiye'den ilk tekme geldi. Icardi'yle beraber yüzü olduğu bir pırlanta firması Wanda Nara'nın sponsorluk anlaşmasını feshetti. Olayın ardından sosyal medyaya koşan taraflarlarsa derin bir 'Oh!' çekti.