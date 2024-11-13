Eda Ece Dünyalar Tatlısı Kızı Mina'nın Kendisine Adıyla Seslendiği Anları Gizlice Kaydetti!

Eda Ece geçtiğimiz nisan ayında kucağına aldığı kızı Mina İpek'le yaptığı paylaşımlarla gözlerimizden kalpler çıkarmaya devam ediyor. Şimdilerde kendi kurduğu markasıyla ilgilenen ünlü oyuncu bir yandan da kızıyla eğlenceli vakit geçiyor. Sosyal medyadan o keyifli anları da paylaşan Ece büyük beğeni topluyor. Sempatik oyuncu bu kez de sevimki kızının 'Eda' diye seslendiği anları paylaştı. Gizli çekimle kızını kayda alan Eda Ece'nin paylaşımı kalpleri de yumuşacık yaptı.