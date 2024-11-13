Eda Ece Dünyalar Tatlısı Kızı Mina'nın Kendisine Adıyla Seslendiği Anları Gizlice Kaydetti!
Eda Ece Dünyalar Tatlısı Kızı Mina'nın Kendisine Adıyla Seslendiği Anları Gizlice Kaydetti!
Eda Ece geçtiğimiz nisan ayında kucağına aldığı kızı Mina İpek'le yaptığı paylaşımlarla gözlerimizden kalpler çıkarmaya devam ediyor. Şimdilerde kendi kurduğu markasıyla ilgilenen ünlü oyuncu bir yandan da kızıyla eğlenceli vakit geçiyor. Sosyal medyadan o keyifli anları da paylaşan Ece büyük beğeni topluyor. Sempatik oyuncu bu kez de sevimki kızının 'Eda' diye seslendiği anları paylaştı. Gizli çekimle kızını kayda alan Eda Ece'nin paylaşımı kalpleri de yumuşacık yaptı.
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Kadrosunda yer aldığı her yapımda gözleri üzerine çekmeyi başaran Eda Ece ekranlara damga vuran Yasak Elma'daki 'Yıldız' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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Sevilen oyuncu, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'le 21 Haziran 2023 tarihinde bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" demişti.
Evlenmesinin üzerinden birkaç geçtikten sonra sevenlerine müjde veren Eda Ece bebek beklediğini duyurmuştu.
Duru güzelliği, bitmeyen enerjisi ve sempatikliğiyle gönülleri fetheden oyuncuyla biricik eşi 4 Nisan 2024 tarihinde kızları Mina İpek'i kucaklarına almıştı.
Anne olduktan sonra oyunculuk kariyerine bir süreliğine ara verip, kendi markasını kuran Ece'nin minik kızıyla hem evde hem de ofiste keyifli vakit geçirdiğine şahit oluyoruz:
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Anneliğiyle yüreklerimizi yumuşacık yapan Eda Ece bu sefer de sevimli kızının kendisine "Eda" diye seslendiği anları paylaştı.
Gizli çekim yapan Ece'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımı da buradan izleyebilirsiniz:
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