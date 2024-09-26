Evdeki Herkes Mina'yı Kıskanıyor: Miniğiyle Ev Hallerini Paylaşan Eda Ece, Kızını Disney Karakterine Benzetti!

Geçtiğimiz nisan ayında kucağına aldığı bebeği Mina İpek'le yaptığı her paylaşımla gözlerden kalpler çıkaran Eda Ece bu sefer de minik kızını Disney karakterine benzetti. Ünlü oyuncunun, evdeki herkesin Mina'yı kıskanma açıklaması da yine samimiyet koktu.