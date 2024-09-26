Evdeki Herkes Mina'yı Kıskanıyor: Miniğiyle Ev Hallerini Paylaşan Eda Ece, Kızını Disney Karakterine Benzetti!
Evdeki Herkes Mina'yı Kıskanıyor: Miniğiyle Ev Hallerini Paylaşan Eda Ece, Kızını Disney Karakterine Benzetti!
Geçtiğimiz nisan ayında kucağına aldığı bebeği Mina İpek'le yaptığı her paylaşımla gözlerden kalpler çıkaran Eda Ece bu sefer de minik kızını Disney karakterine benzetti. Ünlü oyuncunun, evdeki herkesin Mina'yı kıskanma açıklaması da yine samimiyet koktu.
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Yasak Elma'da canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle adeta bütünleşip izleyicilerin gönlüne taht kuran Eda Ece hem oyunculuğu hem de sempatik halleriyle beğeni toplamaya devam ediyor.
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Dizi final yaptıktan sonra uzun zamadır birlikte olduğu milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'le evlenen ünlü oyuncu, nikah masasına oturmasından birkaç ay sonra bebek haberiyle herkesi sevince boğmuştu.
4 Nisan 2024 tarihinde minik kızı Mina İpek'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan güzel oyuncu Ece bebişiyle yaptığı her paylaşımla gözlerden kalpler çıkarıyor desek yeridir.
Hepimizin "Acaba anneye mi benziyor yoksa babaya mı?" diye merakla beklediği Mina'nın yüzünü geçtiğimiz günlerde bir nebze olsun görmüştük.
Taze anne Eda Ece bu sefer minik kızıyla eğlenceli ev hallerini paylaşıp takipçilerini güldürürken mest etti.
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Yeni bir marka kuran ünlü oyuncu onunla ilgili konuşurken araya giren bebeğiyle olan sohbetiyle herkesi kahkahaya boğdu. Nazar boncuklu efektiyle paylaşım yapan sempatik oyuncunun "Bir tatlı, bir tatlı! Onu bir görseniz yersiniz. Küçük bu" demesinden sonra bebişini ünlü bir Disney karakterine benzetti.
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Yüzünü henüz açıkça göstermediği kızını Marie adlı Disney karakterine benzeten Ece sevimli kediyi bilmeyenler içinde bir paylaşım yapmayı unutmadı.
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