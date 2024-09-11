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Bebişiyle Müzik Ziyafeti Çeken Eda Ece Kızı Mina İpek'in Yüzünü Bir Nebze de Olsa İlk Kez Gösterdi!

Bebişiyle Müzik Ziyafeti Çeken Eda Ece Kızı Mina İpek'in Yüzünü Bir Nebze de Olsa İlk Kez Gösterdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.09.2024 - 16:00

Nisanın ayının ilk günlerinde Mina İpek adını verdiği bebeğini dünyaya getiren Eda Ece her annelik paylaşımıyla gözlerden kalpler çıkarıyor. Güzel bu sefer de müzik keyfi yaptığı minik kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eda Ece, bir döneme damga vuran Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Yıldız" karakteriyle inanılmaz sevilmişti.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eda Ece, bir döneme damga vuran Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Yıldız" karakteriyle inanılmaz sevilmişti.

Yetenekleri, güzelliği, sempatik halleri kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü oyuncu uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le 1 Haziran 2023'te nikah masasına oturmuştu.

Yetenekleri, güzelliği, sempatik halleri kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü oyuncu uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le 1 Haziran 2023'te nikah masasına oturmuştu.

Düğünden bir süre sonra aldığımız sürpriz bebek haberiyle tüm yakınlarını sevince boğan Ece'nin hamilelik pozları da çok şirindi.

Düğünden bir süre sonra aldığımız sürpriz bebek haberiyle tüm yakınlarını sevince boğan Ece'nin hamilelik pozları da çok şirindi.

Hatta "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var" diyerek herkesin takdirini kazanmıştı kendisi. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti 4 Nisan 2024 tarihinde kucaklarına aldıkları kızlarına Mina İpek adını vermişti.

Hatta "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var" diyerek herkesin takdirini kazanmıştı kendisi. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti 4 Nisan 2024 tarihinde kucaklarına aldıkları kızlarına Mina İpek adını vermişti.

Anne olduktan sonra yaşadıklarını da ilk kez anlatarak çoğu annenin duygularına tercüman olmuştu:

Dünya tatlısı kızını çok nadiren paylaşan başarılı oyuncunun eskisine göre daha az kullandığı sosyal medya hesabındaki her karesi gözlerden kalpler çıkarmaya devam ediyor.

Dünya tatlısı kızını çok nadiren paylaşan başarılı oyuncunun eskisine göre daha az kullandığı sosyal medya hesabındaki her karesi gözlerden kalpler çıkarmaya devam ediyor.
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Son dönemlerini minik kızıyla ilgilenmeye adayan Eda Ece yeni paylaşımıyla yüreklerimizi eritti. "Annemle müzik saati" notunu düştüğü sevimli karede kızının yüzünü bir nebze de olsa ilk kez gösterdi.

Son dönemlerini minik kızıyla ilgilenmeye adayan Eda Ece yeni paylaşımıyla yüreklerimizi eritti. "Annemle müzik saati" notunu düştüğü sevimli karede kızının yüzünü bir nebze de olsa ilk kez gösterdi.

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