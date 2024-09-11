Uğruna Ülke Değiştirmişti: Evlenecekleri Beklenen Murat Dalkılıç ve Edda Dora Çifti Ayrıldı!

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Murat Dalkılıç aşk hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının 2 yıldır aşk yaşadığı Edda Dora ile ayrıldığı iddiası tüm sevenlerini üzdü.