Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Uğruna Ülke Değiştirmişti: Evlenecekleri Beklenen Murat Dalkılıç ve Edda Dora Çifti Ayrıldı!

Uğruna Ülke Değiştirmişti: Evlenecekleri Beklenen Murat Dalkılıç ve Edda Dora Çifti Ayrıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.09.2024 - 11:33 Son Güncelleme: 11.09.2024 - 11:57

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Murat Dalkılıç aşk hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının 2 yıldır aşk yaşadığı Edda Dora ile ayrıldığı iddiası tüm sevenlerini üzdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Birbirinden sevilen şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Murat Dalkılıç son dönemlerin en popüler isimlerinden biri biliyorsunuz.

Birbirinden sevilen şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Murat Dalkılıç son dönemlerin en popüler isimlerinden biri biliyorsunuz.

Aşk dosyası bir nebze kabarık olan Dalkılıç, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Merve Boluğur ile 2017'de tek celsede boşanmıştı. Ardından Hande Erçel, Sitare Akbaş ve Çağla Boz gibi isimlerle de birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı gönlünü Edda Dora'ya kaptırmıştı.

Aşk dosyası bir nebze kabarık olan Dalkılıç, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Merve Boluğur ile 2017'de tek celsede boşanmıştı. Ardından Hande Erçel, Sitare Akbaş ve Çağla Boz gibi isimlerle de birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı gönlünü Edda Dora'ya kaptırmıştı.

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykıran ikilinin birliktelikleri uzun süre manşetlerden de düşmemişti.

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykıran ikilinin birliktelikleri uzun süre manşetlerden de düşmemişti.

Sevdiceği için ülke bile değiştiren ünlü şarkıcının, Bebek'te Edda Dora'yla poz vermemek için sevgilisini yol ortasında bırakıp kaçması da epey konuşulmuştu.

Sevdiceği için ülke bile değiştiren ünlü şarkıcının, Bebek'te Edda Dora'yla poz vermemek için sevgilisini yol ortasında bırakıp kaçması da epey konuşulmuştu.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

İkili aşklarının bir simgesi olarak kollarına dövme bile yaptırmıştı. Dora kırmızı, Dalkılıç ise siyah renkli bir koi balığını vücuduna kazıtmıştı.

İkili aşklarının bir simgesi olarak kollarına dövme bile yaptırmıştı. Dora kırmızı, Dalkılıç ise siyah renkli bir koi balığını vücuduna kazıtmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2 yıldır birlikte olan ikilinin evleneceği beklenirken hayranlarını üzen bir haber geldi. İddiaya göre Dalkılıç, bu ilişkiye bir son verdi.

2 yıldır birlikte olan ikilinin evleneceği beklenirken hayranlarını üzen bir haber geldi. İddiaya göre Dalkılıç, bu ilişkiye bir son verdi.

Posta'nın haberine göre; İngiltere’ye döndüğünü paylaşan Edda Dora'nın ardından Murat Dalkılıç da "Sabahın beş otuzunda seni bırakıp gidiyorum çünkü yoksun” notuyla öne çıktı.

Posta'nın haberine göre; İngiltere’ye döndüğünü paylaşan Edda Dora'nın ardından Murat Dalkılıç da "Sabahın beş otuzunda seni bırakıp gidiyorum çünkü yoksun” notuyla öne çıktı.

Henüz sosyal medyada takipleşmeyi bırakmayan ikilinin birbirleriyle olan karelerini profillerinden kaldırdıkları görüldü.

Henüz sosyal medyada takipleşmeyi bırakmayan ikilinin birbirleriyle olan karelerini profillerinden kaldırdıkları görüldü.

Konu hakkında iki cepheden de henüz bir açıklama gelmedi. Acaba bu söylenenler gerçek mi yoksa bir dedikodudan mı ibaret?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın