Şeriatı Çözüm Olarak Sunmuştu: Sevda Demirel'in Çağ Dışı Narin Açıklaması Nevşin Mengü'yü Çok Kızdırdı!
Şeriatı Çözüm Olarak Sunmuştu: Sevda Demirel'in Çağ Dışı Narin Açıklaması Nevşin Mengü'yü Çok Kızdırdı!
Sevda Demirel, arama çalışmalarının 19'uncu gününde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin'in korkunç olayı sonrası yaptığı şeriat açıklamasıyla tartışma başlattı. Ünlü manken ve şarkıcının eleştiri toplayan açıklamasına Nevşin Mengü'den çok sert bir tepki geldi.
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Tüm Türkiye 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra köyüne 3 kilometre uzaklıktaki bir derede bedeni çuval içinde bulunan Narin Güran için yas tutuyor.
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8 yaşındaki küçük kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından birinci derece yakınlarının da aralarında yer aldığı 24 şüpheli gözaltına alındı. Sorguda ilk itiraf N.B. isimli şüpheliden geldi.
Narin'in amcası S.G.'nin cesedi saklaması için kendisine verdiğini anlatan N.B. ifadesiyle kan dondurdu:
"Anne ve amcayı uygunsuz vaziyette gördüğü için öldürüldü" iddialarının dolaştığı gündemde Narin, komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi.
Kimilerinin oldukça içten bulunan tepkilerinin arasında, Hande Ataizi'yle yaşadığı tokat olayıyla hafızalara kazınan Sevda Demirel'in "şeriat kabulu" açıklaması büyük tartışma yarattı.
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Sevda Demirel ve benzeri şekilde yorum yapanlara oldukça sert çıkan isimlerden biri de Nevşin Mengü oldu. "Demet Akalın mesela; idam gelmeli diyor... Sevda Demirel var bir de şeriat isteyen; kapanmak istiyorsa şeriat gelmesine gerek yok" diyen Mengü sözlerine şu şekilde devam etti:
"İkisinin de bilmemesi normal; Erasmus gibi programlar var ya, bu tip ülkelerde de yapacaksın. Harbici şeriat olan, öyle heyetle gitmeyeceksin orada yaşayacaksın birkaç ay. Gitsin Yemen'de Sevda Hanım kapanıp yaşasın bakalım..."
"Ben İran'da da yaşadım ve tanık oldum. Şeriat olunca şöyle olur; o köyde muhalif kim var cinayet onun üzerine atılır o idam edilir. Başka uygulaması yok"
İran'da "Orada çocuğu öldüren değil öldürmeyen muhalifler öldürülür" diyen Nevşin Mengü "Madem bunu diyeceksin bir bak yani araştır, bir bak oku. Az düşünerek yaşamak daha kolay olduğu için..." sözleriyle Sevda Demirel'e ateş püskürdü.
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Eşek "Ot mavidir." dedi. Kurt "Hayır, yeşil." dedi. Aslana, gittiler ve anlaşmazlığı anlattılar. Aslan "Kurdu zindana atın." dedi. Kurt şaşkın "Ot yeşil deği... Devamını Gör
şeriatta caydırıcı cezalar var evet idam vb. ama suçlar da dini yönden değerlendiriliyor. herkesin dini kendine. mesela sevgilinle sevişmenin zina sayılması ... Devamını Gör
Her gün zina yüzünden yaşanan cinayetleri okumuyorsunuz herhalde.
yemen deil Nijeryanin kuzeyi ya da mali tam ona gore,50ser santim taburu bekler botoksluyu.