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Şeriatı Çözüm Olarak Sunmuştu: Sevda Demirel'in Çağ Dışı Narin Açıklaması Nevşin Mengü'yü Çok Kızdırdı!

Şeriatı Çözüm Olarak Sunmuştu: Sevda Demirel'in Çağ Dışı Narin Açıklaması Nevşin Mengü'yü Çok Kızdırdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.09.2024 - 18:06

Sevda Demirel, arama çalışmalarının 19'uncu gününde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin'in korkunç olayı sonrası yaptığı şeriat açıklamasıyla tartışma başlattı. Ünlü manken ve şarkıcının eleştiri toplayan açıklamasına Nevşin Mengü'den çok sert bir tepki geldi.

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Tüm Türkiye 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra köyüne 3 kilometre uzaklıktaki bir derede bedeni çuval içinde bulunan Narin Güran için yas tutuyor.

Tüm Türkiye 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra köyüne 3 kilometre uzaklıktaki bir derede bedeni çuval içinde bulunan Narin Güran için yas tutuyor.

8 yaşındaki küçük kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından birinci derece yakınlarının da aralarında yer aldığı 24 şüpheli gözaltına alındı. Sorguda ilk itiraf N.B. isimli şüpheliden geldi.

8 yaşındaki küçük kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından birinci derece yakınlarının da aralarında yer aldığı 24 şüpheli gözaltına alındı. Sorguda ilk itiraf N.B. isimli şüpheliden geldi.

Narin'in amcası S.G.'nin cesedi saklaması için kendisine verdiğini anlatan N.B. ifadesiyle kan dondurdu:

Narin'in amcası S.G.'nin cesedi saklaması için kendisine verdiğini anlatan N.B. ifadesiyle kan dondurdu:

'S.G., battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar S.G. ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum.'

"Anne ve amcayı uygunsuz vaziyette gördüğü için öldürüldü" iddialarının dolaştığı gündemde Narin, komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi.

"Anne ve amcayı uygunsuz vaziyette gördüğü için öldürüldü" iddialarının dolaştığı gündemde Narin, komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi.

Kimilerinin oldukça içten bulunan tepkilerinin arasında, Hande Ataizi'yle yaşadığı tokat olayıyla hafızalara kazınan Sevda Demirel'in "şeriat kabulu" açıklaması büyük tartışma yarattı.

Kimilerinin oldukça içten bulunan tepkilerinin arasında, Hande Ataizi'yle yaşadığı tokat olayıyla hafızalara kazınan Sevda Demirel'in "şeriat kabulu" açıklaması büyük tartışma yarattı.

"Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar!" diyen ünlü mankenin açıklamalarını da içeriğimizde vermiştik:

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Sevda Demirel ve benzeri şekilde yorum yapanlara oldukça sert çıkan isimlerden biri de Nevşin Mengü oldu. "Demet Akalın mesela; idam gelmeli diyor... Sevda Demirel var bir de şeriat isteyen; kapanmak istiyorsa şeriat gelmesine gerek yok" diyen Mengü sözlerine şu şekilde devam etti:

Sevda Demirel ve benzeri şekilde yorum yapanlara oldukça sert çıkan isimlerden biri de Nevşin Mengü oldu. "Demet Akalın mesela; idam gelmeli diyor... Sevda Demirel var bir de şeriat isteyen; kapanmak istiyorsa şeriat gelmesine gerek yok" diyen Mengü sözlerine şu şekilde devam etti:

"İkisinin de bilmemesi normal; Erasmus gibi programlar var ya, bu tip ülkelerde de yapacaksın. Harbici şeriat olan, öyle heyetle gitmeyeceksin orada yaşayacaksın birkaç ay. Gitsin Yemen'de Sevda Hanım kapanıp yaşasın bakalım..."

"İkisinin de bilmemesi normal; Erasmus gibi programlar var ya, bu tip ülkelerde de yapacaksın. Harbici şeriat olan, öyle heyetle gitmeyeceksin orada yaşayacaksın birkaç ay. Gitsin Yemen'de Sevda Hanım kapanıp yaşasın bakalım..."

"Ben İran'da da yaşadım ve tanık oldum. Şeriat olunca şöyle olur; o köyde muhalif kim var cinayet onun üzerine atılır o idam edilir. Başka uygulaması yok"

"Ben İran'da da yaşadım ve tanık oldum. Şeriat olunca şöyle olur; o köyde muhalif kim var cinayet onun üzerine atılır o idam edilir. Başka uygulaması yok"

İran'da "Orada çocuğu öldüren değil öldürmeyen muhalifler öldürülür" diyen Nevşin Mengü "Madem bunu diyeceksin bir bak yani araştır, bir bak oku. Az düşünerek yaşamak daha kolay olduğu için..." sözleriyle Sevda Demirel'e ateş püskürdü.

İran'da "Orada çocuğu öldüren değil öldürmeyen muhalifler öldürülür" diyen Nevşin Mengü "Madem bunu diyeceksin bir bak yani araştır, bir bak oku. Az düşünerek yaşamak daha kolay olduğu için..." sözleriyle Sevda Demirel'e ateş püskürdü.

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shizuka_

Eşek "Ot mavidir." dedi. Kurt "Hayır, yeşil." dedi. Aslana, gittiler ve anlaşmazlığı anlattılar. Aslan "Kurdu zindana atın." dedi. Kurt şaşkın "Ot yeşil deği... Devamını Gör

Emre Yağlı

şeriatta caydırıcı cezalar var evet idam vb. ama suçlar da dini yönden değerlendiriliyor. herkesin dini kendine. mesela sevgilinle sevişmenin zina sayılması ... Devamını Gör

MHOrhanRE

Her gün zina yüzünden yaşanan cinayetleri okumuyorsunuz herhalde.

tom lee jones

yemen deil Nijeryanin kuzeyi ya da mali tam ona gore,50ser santim taburu bekler botoksluyu.