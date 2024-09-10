Narin İçin Çığlık Atarak Tepki Toplayan Magazin Ekibine Bir Tokat da Ayşe Arman'dan Geldi!

Kaybından 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin cinayeti hepimizi yasa boğdu. Tepkilerin yağdığı günde Söylemezsem Olmaz ekibinin canlı yayındaki çığlık hareketi olay oldu. Eleştiriye tutulan konu hakkında Ayşe Arman da açtı ağzını yumdu gözünü!