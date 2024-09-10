Narin İçin Çığlık Atarak Tepki Toplayan Magazin Ekibine Bir Tokat da Ayşe Arman'dan Geldi!
Narin İçin Çığlık Atarak Tepki Toplayan Magazin Ekibine Bir Tokat da Ayşe Arman'dan Geldi!
Kaybından 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin cinayeti hepimizi yasa boğdu. Tepkilerin yağdığı günde Söylemezsem Olmaz ekibinin canlı yayındaki çığlık hareketi olay oldu. Eleştiriye tutulan konu hakkında Ayşe Arman da açtı ağzını yumdu gözünü!
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha da haber alınamayan Narin, kaybının 19. gününde dere yatağında bir çuvalında içinde bulundu.
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Acı haberle yıkıldığımız bu dönemde gelen itiraflarla ciğerimiz daha da dağlanırken, herkes en içten şekilde isyan ederken enteresan bir olay yaşandı.
Söylemezsem Olmaz ekibinin canlı yayında "Narin için çığlık at" hareketi adı altında çığlık atıp sonra da gülümsemeleri tartışma yarattı.
Kısa sürede sosyal medyada büyük tartışma konusu olan olaya tepkiler çığ gibi büyürken ünlü isimler de sessiz kalmadı.
Açıklamalarıyla sıkça gündem olan Ayşe Arman da yaşananlar karşısında kendine hakim olamayan isimler arasında yer aldı.
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Instagram hesabından o anların videosunu paylaşan Arman, "Sizce bu nedir? ‘Narin için hep birlikte çığlık atalım’ deyip, stüdyoda çığlık atmak… Şaka mı bu? Birileri ‘Ya utanç verici bu yaptığınız!’ demiyor mu? Tamam memleketçe delirdik ama… Biraz zeka… biraz edep yahu!!!!" diyerek ateş püskürdü.
"Beyaz TV ‘Söylemesem Olmaz’ programıymış. Hande Sarıoğlu, Bilal Özcan, Didem Delen, Pınar Eliceymiş bu insanlar…" diyerek sözüne devam eden Ayşe Arman, "Çok tuhaf/ samimiyetsiz ve zavallı bu yaptıkları. Protesto bile denemez, sadece kendilerini gösterme gayreti… Söylemezsem olmaz!" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.
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