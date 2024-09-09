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Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat’ın 9 Ay Boyunca Kaldığı Yerin Ortaya Çıktığı İddia Edildi!

Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat’ın 9 Ay Boyunca Kaldığı Yerin Ortaya Çıktığı İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
09.09.2024 - 16:54

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat'ın geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Verilen kararın tartışıldığı bu günlerde, Dilan Polat'ın 9 ay boyunca kaldığı hücrenin ortaya çıktığı iddia edildi.

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Kısa zamanda büyük bir servetin sahibi olan, şatafatlı hayatını her daim takipçilerinin gözüne sokan Dilan Polat 4 Kasım 2023 tarihinde kara para aklama vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklanmıştı.

Kısa zamanda büyük bir servetin sahibi olan, şatafatlı hayatını her daim takipçilerinin gözüne sokan Dilan Polat 4 Kasım 2023 tarihinde kara para aklama vergi kaçırma gibi suçlarla tutuklanmıştı.

19 Ağustos Pazartesi günü tahliye edilen Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması üzerine verilen karar büyük bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

19 Ağustos Pazartesi günü tahliye edilen Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması üzerine verilen karar büyük bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Detaylar:

Geçtiğimiz günlerde de biricik kocası Engin Polat'ın tahliyesiyle havalara uçan ünlü fenomen daha da gündem oldu. Öyle ki, sosyal medya hesabında dakika başı 400 yeni takipçi kazandı.

Geçtiğimiz günlerde de biricik kocası Engin Polat'ın tahliyesiyle havalara uçan ünlü fenomen daha da gündem oldu. Öyle ki, sosyal medya hesabında dakika başı 400 yeni takipçi kazandı.

Türkiye gündemini uzunca bir süre meşgul eden Dilan Polat hakkında yeni bir paylaşım yapıldı. "@eskimagazine" adlı bir hesap Dilan'ın 9 ay boyunca kaldığı hücre olduğunu öne sürerek bir odanın fotoğrafını paylaştı.

Türkiye gündemini uzunca bir süre meşgul eden Dilan Polat hakkında yeni bir paylaşım yapıldı. "@eskimagazine" adlı bir hesap Dilan'ın 9 ay boyunca kaldığı hücre olduğunu öne sürerek bir odanın fotoğrafını paylaştı.
twitter.com

Söz konusu odanın gerçekten Dilan'ın kaldığı hücre olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmazken pek çok kullanıcı yorum yapmadan geçemedi.

Söz konusu odanın gerçekten Dilan'ın kaldığı hücre olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmazken pek çok kullanıcı yorum yapmadan geçemedi.
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Gelin kullanıcılardan gelen yorumlara birlikte bakalım:

Gelin kullanıcılardan gelen yorumlara birlikte bakalım:
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gilmore

Ay birisi kendi aklıyla espri yaptı olay bu

BseRM

Bavul olabilir abi, 9 ay aynı şeyi giymedi sonuçta. Ama komik olan masada telefon var 😀

Naci Kir

Polat magazininden devam!sizlerde bir utanmadan editör olarak bunların tamponlarıni yaliyorsunuz... Ahlaksızlığı göğe çıkaran o nedio.