Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat’ın 9 Ay Boyunca Kaldığı Yerin Ortaya Çıktığı İddia Edildi!

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat'ın geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Verilen kararın tartışıldığı bu günlerde, Dilan Polat'ın 9 ay boyunca kaldığı hücrenin ortaya çıktığı iddia edildi.