Cinayete Kurban Giden 8 Yaşındaki Narin'in Tabutuna Gelinlik Örtülmesine Ünlülerden Gelen Tepkiler!
Cinayete Kurban Giden 8 Yaşındaki Narin'in Tabutuna Gelinlik Örtülmesine Ünlülerden Gelen Tepkiler!
Milyonlarca umutlu vatandaş, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın acısıyla yanıyor. Otopsinin ardından cenazesi abisine teslim edilen 8 yaşındaki çocuğun tabutuna gelinlik örtülmesine ünlü isimlerden tepki yağdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin'in acı haberi gündeme ateş gibi düştü. Talihsiz kızın cansız bedeni köyün 3 kilometre yakınındaki dere yatağında bir çuval içinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah'ın haberine göre; aile üyeleri dahil 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada bir kişi itirafçı oldu. Şüpheli şahıs "Amca bana 'Bir şey atacağız' deyip yardım istedi. Ben de baktım; battaniyeye sarılı bir insan gördüm. Ben yapmam dedim. Bana para teklif edince kabul ettim. Benim arabamda çuval vardı. Çuvalın içine koyup. Dereye götürüp attık." ifadesiyle bir kez daha yüreklerimizi dağladı.
Komşu köyde kılınan cenaze namazından sonra talihsiz kız defin işlemleri için köyüne götürüldü.
8 yaşındaki Narin'in tabutunun üzerinde yer alan duvak ve gelinlik ise dikkatlerden kaçmadı. Bu detay sosyal medyada tepkilerin odağı olurken ünlü isimler de sessiz kalmadı!
Bergüzar Korel, "Neden okul önlüğü ya da oyuncak değil de gelinlik? 8 yaşında masum bir çocuğun tabutuna gelinlik koymak zaten karşısında durduğumuz zihniyetin ta kendisi!" diyerek öfke kustu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Polat "Bugun okula gitmesi gerekiyordu. Yaşıtları okula gitti o toprağa!!!! Yazıklar olsun" diyerek sert çıktı.
Olaya sessiz kalmayan Işın Karaca da "Gelinliğiniz batsın!!! Bağıra bağıra küfür etsek ne olacak!! Koskoca köy suçlu!!" diyerek siniri gösterdi.
Hepimizin Pucca adıyla tanıdığı Selen Pınar Işık ise "ÇOCUĞUN ölümü şaibeli, bütün aile gözaltında, köyde kim varsa şüpheleniliyor bu durumda bile ÇOCUK tabutuna gelinliği koştur koştur getirmişler..." diyerek çıkıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın