8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cenazesinde Tabutun Üstüne Gelinlik Konulması Tartışmalara Sebep Oldu
8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cenazesinde Tabutun Üstüne Gelinlik Konulması Tartışmalara Sebep Oldu
8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dün çuval içerisinde bir dere yatağında bulundu. Narin'in bugünkü cenaze töreninde ise tabutun üstüne konulan gelinlik tartışmalara sebep oldu.
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni köye 3 km uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu..
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Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla aile üyeleri de dahil 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan bir tanesi "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" şeklinde itirafta bulundu.
Öte yandan Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılındıktan sonra defin işlemleri için cenaze Narin'in köyüne götürüldü.
Narin'in tabutunun üstüne konulan duvak ve gelinlik ise dikkat çekti.
Narin hayattayken annesinden gelinlik istediği ancak alınmadığı için cenaze sırasında tabutun üstüne konulduğu da iddialar arasında.
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Tabutun üstüne konulan gelinlik ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
O tepkilerden bazıları 👇
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