Görüş Bildir
Haberler
Gündem
8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cenazesinde Tabutun Üstüne Gelinlik Konulması Tartışmalara Sebep Oldu

8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cenazesinde Tabutun Üstüne Gelinlik Konulması Tartışmalara Sebep Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.09.2024 - 12:04 Son Güncelleme: 09.09.2024 - 12:08

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dün çuval içerisinde bir dere yatağında bulundu. Narin'in bugünkü cenaze töreninde ise tabutun üstüne konulan gelinlik tartışmalara sebep oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni köye 3 km uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu..

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den 19 gün sonra acı haber geldi. Narin'in cansız bedeni köye 3 km uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu..

Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla aile üyeleri de dahil 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan bir tanesi "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" şeklinde itirafta bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla aile üyeleri de dahil 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan bir tanesi "Muhtar (Amca Salim Güran) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" şeklinde itirafta bulundu.

Öte yandan Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılındıktan sonra defin işlemleri için cenaze Narin'in köyüne götürüldü.

Öte yandan Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılındıktan sonra defin işlemleri için cenaze Narin'in köyüne götürüldü.

Narin'in tabutunun üstüne konulan duvak ve gelinlik ise dikkat çekti.

Narin'in tabutunun üstüne konulan duvak ve gelinlik ise dikkat çekti.

Narin hayattayken annesinden gelinlik istediği ancak alınmadığı için cenaze sırasında tabutun üstüne konulduğu da iddialar arasında.

Narin hayattayken annesinden gelinlik istediği ancak alınmadığı için cenaze sırasında tabutun üstüne konulduğu da iddialar arasında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tabutun üstüne konulan gelinlik ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Tabutun üstüne konulan gelinlik ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

O tepkilerden bazıları 👇

O tepkilerden bazıları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın