Yeşim Salkım Günler Sonra Cansız Şekilde Bulunan Narin Hakkında Sert Çıktı: "Narin'i Ailesi Katletti!"
Yeşim Salkım Günler Sonra Cansız Şekilde Bulunan Narin Hakkında Sert Çıktı: "Narin'i Ailesi Katletti!"
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran'dan 19 gün sonra gelen acı haber hepimizin yüreğini dağladı. 8 yaşındaki küçük kızın cansız bedeninin bulunması üzerine X hesabından paylaşım yapan Yeşim Salkım'ın sert sözleriyle tokat etkisi yarattı.
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Tüm Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kayıplara karışan ve bir daha da haber alınmayan Narin'den iyi bir haber gelmesini bekliyordu. Ancak arama çalışmalarının 19. gününde acı haber geldi.
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Köyün 3 km yakınındaki bir dere yatağında çuvalın içerisinde cansız halde bulunan 8 yaşındaki kızın başına gelenler hepimizin içini parçaladı adeta.
Saatler süren otopsinin ardından köyünde toprağa verilen Narin içimizdeki büyük acının yeni adı oldu! Soruşturmanın devam ettiği anlarda gelen itiraflarsa boğazlarımızı düğümledi. "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" diyen gizli tanık Narin'in amcasının kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini öne sürdü.
Olayın ilk günden beri takipçisi olan isimler arasında yer alan Yeşim Salkım X (Twitter) hesabından paylaşım yaparak bu cinayete açtı ağzını yumdu gözünü.
"Narin'i ailesi katletti sırf oğullarını korumak için amca yardım etti." diyen Salkım "Uyuşturucu bağımlısı erkek çocuklarınız yüzünden kız çocuklarını kim koruyacak bu ülkede? Ne erkek çocuk bağımlısı yobaz zihniyetmiş arkadaş derdiniz ne kadınlarla, kız çocuklarıyla? Çekin ellerinizi derhal, yeter artık Allah kahretsin cahiller ordusu" diyerek öfke kustu.
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"Adalet istiyoruz biz kadınlar, anneler, çocuklarımız için adalet istiyoruz!"
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