Kaybının 19. Gününde Bulunan Narin Üzerinden Adalet Sistemine Sitem Eden Burcu Biricik Nefret Kustu!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan minik Narin Güran'ın cansız bedeni bir derede bulundu. Umutla bekleyişin yerinin acıyla dolmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü. Hesabından paylaşım yapan Burcu Biricik de adalet sistemine dert yanarak adeta nefret kustu!