Kaybının 19. Gününde Bulunan Narin Üzerinden Adalet Sistemine Sitem Eden Burcu Biricik Nefret Kustu!
Kaybının 19. Gününde Bulunan Narin Üzerinden Adalet Sistemine Sitem Eden Burcu Biricik Nefret Kustu!
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan minik Narin Güran'ın cansız bedeni bir derede bulundu. Umutla bekleyişin yerinin acıyla dolmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü. Hesabından paylaşım yapan Burcu Biricik de adalet sistemine dert yanarak adeta nefret kustu!
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Milyonlarca vatandaşın umutla iyi bir haber gelmesini beklediği 8 yaşındaki Narin'den 19. günde acı haber geldi!
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Küçük kızın cansız bedeni köyüne 3 kilometre mesafede bulunan dere yatağında bir çuval içinde bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun "Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır." açıklaması ise boğazlarımızı düğümledi.
Son görüntüsüyle içimizi sızlatan Narin'in bulunmasından sonra annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı.
Ciğerimizin bir kez daha çocuk cinayetiyle kavrulduğu bu gündemde milyonlar ayağa kalktı! Tepkisini göstermekten geri durmayan ünlüler arasında Burcu Biricik de vardı.
Ünlü oyuncu "Şiddet, nefret dili kullanmam kullanılmasından da hiç hoşlanmam lakin bu ülkede bu adalet sistemiyle çok zor!!" diyerek sitem etti.
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"O yüzden belki ilahi adalet işler de bu çocukların canına kanına eli bulaşmış herkes acılar içinde geberip gider!" diyen Burcu Biricik adeta öfke kustu!
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