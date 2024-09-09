Ezgi Mola Cansız Bedeni Bulunan Narin'le Ablasının Ölümüne "Soruşturma Açılmalı" Diyerek İsyan Etti!
Ezgi Mola Cansız Bedeni Bulunan Narin'le Ablasının Ölümüne "Soruşturma Açılmalı" Diyerek İsyan Etti!
Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın minik bedeni bir dere kenarında çuvalın içinde bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından, Narin'in geçen yıl vefat eden ablasının otopsi yapılmadan gömülmesi konusu gündeme bomba gibi düştü. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü anlarda sessiz kalmayan Ezgi Mola da 'Soruşturma açılmalı!' diyerek isyan etti.
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Hepimiz 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek umutlu bir haberi bekliyorduk, ancak olmadı.
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Minik kızın bedeni evi olan Tavşantepe köyüne 3 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bir çuval içinde bulundu.
Kaybının 19. gününde bulunan Narin'in acı haberi sonrası yürek yakan detaylar paylaşılmaya başlandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'im "Daha önce bir pembe terlik bulunmuş ancak ailesi terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti." demesi boğazlarımızı düğümledi.
24 kişinin gözaltına alındığı korkunç olayda Gazeteci İsmail Saymaz da Narin'in ön otopsi raporunu paylaştı.
Emrullah Erdinç'in Narin'in geçen yıl hayatını kaybeden ablasının ölümünü 'şüpheli' olarak gündeme taşıyınca işler daha da karıştı. Erdinç paylaşımında "Her an yeni gözaltılar söz konusu. Narin’in engelli ablası da daha önce hayatını kaybetmiş. ‘Evde düştü’ denilmiş, otopsi yapılmadan defnedilmiş. Soruşturmanın selameti açısından bu da aydınlanmalı.'' dedi.
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Detaylar geldikçe sosyal medya kullanıcıları da art arda tepkilerini yağdırmaya başladı. Konuya dair sessiz kalmayan isimlerden biri de Ezgi Mola oldu.
"Sorumlularını yargılamak bu kadar zor olmamalı! Ülkemizde (istedikten sonra!) bulunamayan bir suçlu yok!" diyen ünlü oyuncu herkes gibi adalet isteğini yineledi.
Narin'in ablası konusuna da değinmeden geçemeyen Ezgi Mola "Bir evde bir yıl arayla iki kız çocuğu ölüyorsa bu soruşturmalı!" diyerek isyan etti!
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