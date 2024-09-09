Ezgi Mola Cansız Bedeni Bulunan Narin'le Ablasının Ölümüne "Soruşturma Açılmalı" Diyerek İsyan Etti!

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın minik bedeni bir dere kenarında çuvalın içinde bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından, Narin'in geçen yıl vefat eden ablasının otopsi yapılmadan gömülmesi konusu gündeme bomba gibi düştü. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü anlarda sessiz kalmayan Ezgi Mola da 'Soruşturma açılmalı!' diyerek isyan etti.