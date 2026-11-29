Dolmuşta Yanına Oturanla İnmeden Arkadaş Olan 4 Burç
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Banka sırasında 47 numarayı beklerken yanındaki teyzenin torununun adını öğrenmiş biri varsa, astrolojiye bakılırsa bu dört burçtan biri olabilir.
Astroloji yazılarında yabancılarla kolay kaynaşmak çoğunlukla hava ve ateş burçlarına yakıştırılır. Listedekilerin ikisi hava, ikisi ateş grubundan.
Dolmuş daha ilk durağa varmadan İkizler yan koltuktakiyle lafa dalar.
Kafede şekeri yan masadan isteyip sohbeti oradan açan çoğu zaman bir Terazi'dir.
"Siz bu şehre nasıl düştünüz?" sorusunu bekleme salonunda soran Yay olur.
Kimseyi tanımadığı bir düğüne giden Aslan, gecenin sonunda yan masayı halaya kaldırmıştır.
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