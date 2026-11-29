Şoföre parayı uzatırken 'Bu araba Bostancı'dan geçiyor mu?' diye sorar. Cevabı yan koltuktaki kadın verir, sohbet de oradan açılır. İnmeden önce kadının oğlunun hangi bölümü okuduğunu öğrenmiştir.

Astrolojide İkizler'i Merkür yönetir. Bu gezegen konuşmayla, haberle ve merakla anılır. İkizler de aynı anda iki konuyu birden açabilir. Asansörde susmak ona zor gelir, zemin kata inene kadar komşunun kedisinin adını sormuştur.

Konuştuğu herkesle arkadaş olmaz ama. Ertesi gün aynı dolmuşa binse kadını tanır, el sallar, bu sefer başka biriyle konuşur.