Mine Tugay 19 Gün Sonra Bir Dere Kenarında Cansız Bulunan Narin'in Acısıyla Ateş Püskürdü!
Mine Tugay 19 Gün Sonra Bir Dere Kenarında Cansız Bulunan Narin'in Acısıyla Ateş Püskürdü!
19 gün önce Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'dan bugün acı haber geldi. Mine Tugay, 8 yaşındaki küçük kızın cansız bedeninin bir çuval içinde bulunmasından sonra ateş püsküren ünlülerden bir tanesi oldu!
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve günlerdir bulunacak umuduyla beklediğimiz Narin Güran'den bugün acı haber geldi.
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun "Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır." açıklaması hepimizin yüreğini dağladı adeta.
Köye 3 km yakınlıktaki Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bir çuval içinde bulunan Narin hakkında kan donduran detayların ve iddiaların ortaya atılmasıyla gündem fena çalkalandı.
Ünlüler dünyasının da ayağa kalktığı bu acı haber sonrası tepkisiz kalmayan isimler arasında Mine Tugay da vardı.
"Ah be Narin çocuk bulunmuşsun ama ölü. O kadar yıkıldım ki..Umudum vardı bu kadar kötülük içinde iyi bir şey duyacağıma.." ifadelerini kullanan ünlü oyuncu "Bilip de susan, bu kansızlığa ortak olan herkesin Allah belasını versin!!" diye sert çıktı.
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Mine Tugay sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarında "Mümkünse Narin'i o köyün mezarlığına gömmeyin!!!" diyerek ateş püskürdü.
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