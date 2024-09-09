Kayıp Narin'in Acı Ölümüne Kızıyla İlk Okul Günü Videosuyla Üzülen Özlem Öz'ün Paylaşımı İnsanlık Sorgulattı!

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve Tüm Türkiye'nin iyi bir haber almayı beklediği Narin Güran'dan maalesef acı haber geldi. Cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki küçük kız için içimiz kan ağlarken sosyal medya fenomenin bu konu üzerinden prim kasma çabası insanlık sorgulattı.