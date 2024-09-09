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Kayıp Narin'in Acı Ölümüne Kızıyla İlk Okul Günü Videosuyla Üzülen Özlem Öz'ün Paylaşımı İnsanlık Sorgulattı!

Kayıp Narin'in Acı Ölümüne Kızıyla İlk Okul Günü Videosuyla Üzülen Özlem Öz'ün Paylaşımı İnsanlık Sorgulattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
09.09.2024 - 13:03

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve Tüm Türkiye'nin iyi bir haber almayı beklediği Narin Güran'dan maalesef acı haber geldi. Cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki küçük kız için içimiz kan ağlarken sosyal medya fenomenin bu konu üzerinden prim kasma çabası insanlık sorgulattı.

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'den 19 gün sonra acı haber geldi. Talihsiz kız köyüne 3 km mesafedeki dere yatağında çuval içerisinde bulundu.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'den 19 gün sonra acı haber geldi. Talihsiz kız köyüne 3 km mesafedeki dere yatağında çuval içerisinde bulundu.

Minik kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından 24 kişi gözaltına alındı. Yürek yakan ilk itirafsa gözaltındaki ismi verilmeyen bir kişiden geldi. Sabah'ın haberine göre, bir şüpheli sorgusunda, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" diyerek tutuklanan amcayı işaret etti.

Minik kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından 24 kişi gözaltına alındı. Yürek yakan ilk itirafsa gözaltındaki ismi verilmeyen bir kişiden geldi. Sabah'ın haberine göre, bir şüpheli sorgusunda, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" diyerek tutuklanan amcayı işaret etti.

Saatler süren otopsinin ardından abisine teslim edilen Narin Güran'ın minik bedeni bugün toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imamın "Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçiririz. Narinimiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennnette. Elbette bunun hesabını yapanlara hesabı sorulacaktır. Allah'a nasıl hesap vereceğiz." sözleri ise boğazımızı düğümledi.

Saatler süren otopsinin ardından abisine teslim edilen Narin Güran'ın minik bedeni bugün toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imamın "Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçiririz. Narinimiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennnette. Elbette bunun hesabını yapanlara hesabı sorulacaktır. Allah'a nasıl hesap vereceğiz." sözleri ise boğazımızı düğümledi.

Yeni acımızın adı olan Narin'in korkunç olayından sonra milyonlarca vatandaş yaşananlar karşısında ses çıkarırken arada tepki çeken paylaşımlar da oldu.

Yeni acımızın adı olan Narin'in korkunç olayından sonra milyonlarca vatandaş yaşananlar karşısında ses çıkarırken arada tepki çeken paylaşımlar da oldu.

Bu paylaşımlardan birine de sosyal medyada "Dilan Polat'ın çakması" olarak değerlendirilen fenomen Özlem Öz oldu.

Bu paylaşımlardan birine de sosyal medyada "Dilan Polat'ın çakması" olarak değerlendirilen fenomen Özlem Öz oldu.
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Şatafatlı yaşamlarıyla sıkça eleştirilen ve Polatlar'ın ardından hakkında soruşturma açılıp mal varlıklarına el konulan Özlem Öz'ün Narin'in acı ölümü üzerine prim kasma çabası "Pes!" dedirtti.

Şatafatlı yaşamlarıyla sıkça eleştirilen ve Polatlar'ın ardından hakkında soruşturma açılıp mal varlıklarına el konulan Özlem Öz'ün Narin'in acı ölümü üzerine prim kasma çabası "Pes!" dedirtti.

İlk başta Narin'in haberini aldıktan sonra içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor" diyen Özlem Öz'ün üzülme şekli tepkilerin odağı oldu.

İlk başta Narin'in haberini aldıktan sonra içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor" diyen Özlem Öz'ün üzülme şekli tepkilerin odağı oldu.

Büyük kızıyla birlikte okulun ilk günü üzerine çektiği bir videosunda Narin Güran’ı anarak “Narin bugün hayatta olsaydı yarın okula başlayacaktı" ifadelerini kullandı.

Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen paylaşımlardan birkaçını birlikte görelim:

Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen paylaşımlardan birkaçını birlikte görelim:
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