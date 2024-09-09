Gazeteci Murat Ağırel'den Dilan Polat ve Engin Polat Davasında Tahliyeler Uçuşmasına Manidar Göndermeler!

'Tonlarca mahsulü tarlada kalan çiftçiden özür dilerim, her gün 10-12 saat mesai yapan işçi kardeşimden özür dilerim.

Ne olmuş sanki değil mi?

Şunun şurasında 500 milyon TL sahte fatura, 170 milyon lira kendi aralarında sahte fatura kesmişler. Kayıt dışı 500 milyon TL tutmuşlar. Yani 1.2 milyar TL para iç edilmiş. Vergilendirilmemiş. Özür dilerim, bak yine dilim sürçtü; MASAK’taki abilere göre kurumsal olmadıkları için muhasebesel hatalar yapılmış.

Ne var bunda, değil mi?...'