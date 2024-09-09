Gazeteci Murat Ağırel'den Dilan Polat ve Engin Polat Davasında Tahliyeler Uçuşmasına Manidar Göndermeler!
Gazeteci Murat Ağırel'den Dilan Polat ve Engin Polat Davasında Tahliyeler Uçuşmasına Manidar Göndermeler!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarla...
Fenomen davasını ilk günden bu yana takip eden isimlerden biri olan Gazeteci Murat Ağırel, Dilan Polat'ın ardından gelen tüm tahliyelere tepkisini göndermeli sözlerle gösterdi!
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Bir dönem lüks hayatlarıyla öne çıkan Dilan ve Engin Polat çifti MASAK radarına takıldıktan sonra kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım'da cezaevine gönderilmişti.
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Dilan Polat'ın hakkında tutuksuz yargılama kararı verilmesi üzerine 19 Ağustos'ta tahliye edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Henüz Dilan'ın tahliyesi üzerine devam eden tartışmalar bitmemişken büyük bir gelişme daha yaşandı. Engin Polat hakkında 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davadan tahliye aldı.
Engin'in yanı sıra tutuklu diğer sanıklar Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için de tahliye kararı çıktı.
Yargılanmalarına tutuksuz devam edilen ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Polatlar'ın davasının ilk günden bu yana yakın takipçisi olan Gazeteci Murat Ağırel'se art arda gelen tahliyelere tepkisiz kalamadı.
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Aynı zamanda Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel tepkisini köşesine taşıyarak "Özür Dilerim" başlıklı bir yazı kaleme aldı. "Kullandığımız elektrikten suya, aldığımız cihaza ve ilaca kadar vergisini tıkır tıkır ödeyen biz enayiler adına Engin Polat ve Dilan Polat ailesinden özür dilerim" diyerek devam etti:
"Namusu ile katma değer üreten, kazandığı kuruşun vergisini veren, yıllarca alın teri ile mücadele edip istihdam sağlayan iş insanları adına özür dilerim."
"Çok para kazanma fırsatı varken mesleğinin onurunu ve şerefini koruyan, namussuzlara fırsat vermeyen kamu yetkilileri adına özür dilerim."
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