Peş Peşe Gelen Tahliyelerin Ardından Polat Davasını Yakından Takip Eden Murat Ağırel'den Sert Sözler Geldi

Bildiğiniz üzere tüm ülkenin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat davasında peş peşe şaşırtıcı kararlar çıktı. Önce Sıla Doğu ve Can Doğu, ardından Dilan Polat derken bugün de Engin Polat tahliye edildi. Pek çok kişinin tepkisiyle kaşılaşan bu olaya sevinenler de oldu. Hatta Engin Polat konvoylarla karşılandı.
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Davayı yakından takip eden Gazeteci Murat Ağırel, verilen kararların ardından ateş püskürdü.
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İşini namusuyla yapan insanlardan özür dilediğini söyleyen Murat Ağırel "Bugün eğer üst geçit olmadığı için ölen bir çocuk varsa suçlusu vergi kaçakçılarıdır" diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.
İşte o anlar;
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