Görüş Bildir
Haberler
Video
Peş Peşe Gelen Tahliyelerin Ardından Polat Davasını Yakından Takip Eden Murat Ağırel'den Sert Sözler Geldi

Peş Peşe Gelen Tahliyelerin Ardından Polat Davasını Yakından Takip Eden Murat Ağırel'den Sert Sözler Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 21:47

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere tüm ülkenin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat davasında peş peşe şaşırtıcı kararlar çıktı. Önce Sıla Doğu ve Can Doğu, ardından Dilan Polat derken bugün de Engin Polat tahliye edildi. Pek çok kişinin tepkisiyle kaşılaşan bu olaya sevinenler de oldu. Hatta Engin Polat konvoylarla karşılandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Davayı yakından takip eden Gazeteci Murat Ağırel, verilen kararların ardından ateş püskürdü.

Davayı yakından takip eden Gazeteci Murat Ağırel, verilen kararların ardından ateş püskürdü.

İşini namusuyla yapan insanlardan özür dilediğini söyleyen Murat Ağırel "Bugün eğer üst geçit olmadığı için ölen bir çocuk varsa suçlusu vergi kaçakçılarıdır" diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

İşini namusuyla yapan insanlardan özür dilediğini söyleyen Murat Ağırel "Bugün eğer üst geçit olmadığı için ölen bir çocuk varsa suçlusu vergi kaçakçılarıdır" diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın