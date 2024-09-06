Peş Peşe Gelen Tahliyelerin Ardından Polat Davasını Yakından Takip Eden Murat Ağırel'den Sert Sözler Geldi

Bildiğiniz üzere tüm ülkenin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat davasında peş peşe şaşırtıcı kararlar çıktı. Önce Sıla Doğu ve Can Doğu, ardından Dilan Polat derken bugün de Engin Polat tahliye edildi. Pek çok kişinin tepkisiyle kaşılaşan bu olaya sevinenler de oldu. Hatta Engin Polat konvoylarla karşılandı.