Özlem Öz Ürün Tanıtımı Yaparken Kayınpederinin Söylediği Sözler Takipçilerin Dikkatinden Kaçmadı

Bir dönem 'Çakma Dilan Polat' olarak tanınan Özlem Öz'ü, özellikle Polat ailesinin dava sürecinde mutlaka tanımışsınızdır. Polat ailesinden sonra radarlar Öz ailesine çevrilse de, henüz o cepheden bir şey çıkmadı. Şu an daha mütevazı bir hayat yaşayan Özlem Öz sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.
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Kendisi yine bir ürününün tanıtımını yaptığı sırada kayınpederinin söylediği bir cümle Özlem Öz'ün dikkatinden kaçsa da takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Öz ailesinin meşhur macunlarını tanıtan Öz, kayınpederinin macunu her gün tükettiğini söyleyince kayınpeder gelinini farketmeden ifşa etti.
İşte o anlar;
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