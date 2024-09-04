Özlem Öz Ürün Tanıtımı Yaparken Kayınpederinin Söylediği Sözler Takipçilerin Dikkatinden Kaçmadı

Bir dönem 'Çakma Dilan Polat' olarak tanınan Özlem Öz'ü, özellikle Polat ailesinin dava sürecinde mutlaka tanımışsınızdır. Polat ailesinden sonra radarlar Öz ailesine çevrilse de, henüz o cepheden bir şey çıkmadı. Şu an daha mütevazı bir hayat yaşayan Özlem Öz sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.