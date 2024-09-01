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Bunlar Nasıl Paralar: Bir Baba Doğum Yapan Eşine Bebeğin Ağırlığı Kadar Altın ve Hediyeler Verdi

Bunlar Nasıl Paralar: Bir Baba Doğum Yapan Eşine Bebeğin Ağırlığı Kadar Altın ve Hediyeler Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 14:24 Son Güncelleme: 01.09.2024 - 14:42

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Bir bebeğin dünyaya gelmesi elbette mucizevi bir süreç ve her aile bunu kutlamak ister. Dünyanın pek çok yerinde bu özel an için birbirinde fakrlı gelenekler olduğu gibi, her dönem yeni bir moda ile de karşılaşabiliyoruz.

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Bir baba doğum yapan eşine, bebeğinin ağırlığınca altın hediye etti.

Bir baba doğum yapan eşine, bebeğinin ağırlığınca altın hediye etti.

Altının yanında birçok hediye de sunan babanın bu lüks kutlaması sosyal medyada viral oldu.

Altının yanında birçok hediye de sunan babanın bu lüks kutlaması sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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