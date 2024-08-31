Güvenlik Desen Var! Adana'da Bir Baba Çocuklarını Motoruna Astığı Çuvallara Koyarak Taşıdı

Trafikte gerçekleşebilecek en minik bir hata bile, ne yazık ki, büyük bir felaketi beraberinde getirebilir. Bu nedenle, trafikte her zaman dikkatli olmak, kurallara uymak ve sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmek büyük önem taşır. Özellikle alınması gereken basit önmeleri almak, bunun en önemli adımı.