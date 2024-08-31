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Ayının Başına Gelen Kedinin de Başına Geldi: Rize'de 1 Kilogram Bal Yiyen Kedi Fenalaştı

Ayının Başına Gelen Kedinin de Başına Geldi: Rize'de 1 Kilogram Bal Yiyen Kedi Fenalaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 19:54

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Geçtiğimiz yıllarda, yüksek miktarda bal yediği için fenalaşan bir ayının görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Ayının o hali izleyenleri hem güldürmüş hem de üzmüştü. Şimdi de benzer bir olay bir kedinin başına geldi.

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Rize'de bir kedi, sahibinin söylediğine göre yüksek miktarda bal yedi.

Rize'de bir kedi, sahibinin söylediğine göre yüksek miktarda bal yedi.

Fenalaştığı için hareket etmekte zorlanan kedinin o anları sosyal medyada viral oldu.

Fenalaştığı için hareket etmekte zorlanan kedinin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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