Ayının Başına Gelen Kedinin de Başına Geldi: Rize'de 1 Kilogram Bal Yiyen Kedi Fenalaştı

Geçtiğimiz yıllarda, yüksek miktarda bal yediği için fenalaşan bir ayının görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Ayının o hali izleyenleri hem güldürmüş hem de üzmüştü. Şimdi de benzer bir olay bir kedinin başına geldi.
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Rize'de bir kedi, sahibinin söylediğine göre yüksek miktarda bal yedi.
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Fenalaştığı için hareket etmekte zorlanan kedinin o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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