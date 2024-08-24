Tam Bir Balık Burcu: Okuduğu Kitaptaki Tavşan, Dondurmasını Düşürdüğü İçin Hüngür Hüngür Ağlayan Minik

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-o7sQ...
Çocukların duygusal anlayışı, bazen biz yetişkinlerinkinden daha ileri düzeyde olabiliyor. Onların empati yetenekleri, çevrelerindeki duygusal atmosferi anlama ve başkalarının hislerine karşı duyarlı olma konusunda bizim önümüze geçebiliyor. Bu, onların içgüdüsel olarak sahip oldukları bir yetenek olabilir veya belki de biz yetişkinlerin zamanla unuttuğu bir şeydir. Ancak kesin olan bir şey var ki, çocukların empati duygusu, onların duygusal zekalarının bir göstergesidir ve bu da onların sosyal becerilerini ve ilişkilerini olumlu yönde etkiler.
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Bir çocuk, annesiyle birlikte okuduğu kitapta, bir tavşanın dondurmasını düşürdüğünü gördü.
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Tavşanın o haline üzülüp hüngür hüngür ağlamaya başlayan miniğin karşısında annesi de ne diyeceğini bilemedi.
İşte o anlar;
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