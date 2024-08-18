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Yenidoğan Kardeşini Her Gördüğünde İstemsizce Öğürmeye Başlayan Miniğin Güldüren Anları

Yenidoğan Kardeşini Her Gördüğünde İstemsizce Öğürmeye Başlayan Miniğin Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 09:48 Son Güncelleme: 18.08.2024 - 11:21

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Aile içerisindeki en derin ve özel ilişki kardeşler arasında bulunur. Elbette ki, zaman zaman aralarında anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu durumlar kaçınılmazdır fakat çoğu zaman çok kısa sürede çözülür. Bir minik kardeşiyle yaşayacağı anlaşmazlıklara biraz erken başlamış.

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Bir aile küçük kızlarının yenidoğan kardeşini her gördüğünde istemsizce öğürmeye başladığını farketti.

Bir aile küçük kızlarının yenidoğan kardeşini her gördüğünde istemsizce öğürmeye başladığını farketti.

Minik kızın o zor anları izleyenleri güldürdü.

Minik kızın o zor anları izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

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