Görüş Bildir
Haberler
Video
Sokakta Hayali Bir Topla Voleybol Oynayan İki Çocuğa Oradan Geçen Kuryenin Yaptığı Jest Beğeni Topladı

Sokakta Hayali Bir Topla Voleybol Oynayan İki Çocuğa Oradan Geçen Kuryenin Yaptığı Jest Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 18:46

İçerik Devam Ediyor

Bir olimpiyat sürecini geride bıraktık. Bu süreçte birbirinden başarılı sporcularımız özellikle gençlere ve çocuklara ilham oldu. İlham olanların başında da Filenin Sultanları geliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sokaktaki hayali toplarıyla voleybol oynayan iki çocuğa, oradan geçen bir kurye tatlı bir jest yaptı.

Sokaktaki hayali toplarıyla voleybol oynayan iki çocuğa, oradan geçen bir kurye tatlı bir jest yaptı.

Çocuklara top hediye heden kuryenin jesti beğeni topladı.

Çocuklara top hediye heden kuryenin jesti beğeni topladı.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın