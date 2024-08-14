Sokakta Hayali Bir Topla Voleybol Oynayan İki Çocuğa Oradan Geçen Kuryenin Yaptığı Jest Beğeni Topladı

Bir olimpiyat sürecini geride bıraktık. Bu süreçte birbirinden başarılı sporcularımız özellikle gençlere ve çocuklara ilham oldu. İlham olanların başında da Filenin Sultanları geliyor.
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Sokaktaki hayali toplarıyla voleybol oynayan iki çocuğa, oradan geçen bir kurye tatlı bir jest yaptı.
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Çocuklara top hediye heden kuryenin jesti beğeni topladı.
İşte o video;
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