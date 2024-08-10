Epilepsi Nöbeti Geçiren Dostlarına Destek Olmaya Çalışan Kedi ve Köpeğin Çabası Kalbinize Dokunacak
Epilepsi Nöbeti Geçiren Dostlarına Destek Olmaya Çalışan Kedi ve Köpeğin Çabası Kalbinize Dokunacak
Hayvanların içgüdüsel yetenekleri, çoğu zaman insanlarınkinden daha üstün olabiliyor. Bazı olaylar karşısında verdikleri tepkiler, duygusal yönlerinin ne kadar kuvvetli olduğunu çoğu zaman ortaya koyuyor.
Epilepsi nöbeti geçiren patili dostlarına yardım etmeye çalışan kedi ve köpeğin o anları sosyal medyada viral oldu.
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kardeşim küçükken epilepsi nöbetleri geçirirdi. dilini yutmasin diye kaşıkla çenesini açmaya çalışırdık. inanın kasları o kadar gergin oluyor ki, açması çok ... Devamını Gör
Kedi sariliyor mu saldiriyor mu belli degil 😂
esra_ selçuk bu haber sana gelsin