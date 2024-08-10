Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi , Köpek
Epilepsi Nöbeti Geçiren Dostlarına Destek Olmaya Çalışan Kedi ve Köpeğin Çabası Kalbinize Dokunacak

Epilepsi Nöbeti Geçiren Dostlarına Destek Olmaya Çalışan Kedi ve Köpeğin Çabası Kalbinize Dokunacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 23:47

Hayvanların içgüdüsel yetenekleri, çoğu zaman  insanlarınkinden daha üstün olabiliyor. Bazı olaylar karşısında verdikleri tepkiler, duygusal yönlerinin ne kadar kuvvetli olduğunu çoğu zaman ortaya koyuyor.

Epilepsi nöbeti geçiren patili dostlarına yardım etmeye çalışan kedi ve köpeğin o anları sosyal medyada viral oldu.

Epilepsi nöbeti geçiren patili dostlarına yardım etmeye çalışan kedi ve köpeğin o anları sosyal medyada viral oldu.

Arkadaşlarına destek olmak için verdikleri mücadele izleyenlerin kalplerine dokundu.

Arkadaşlarına destek olmak için verdikleri mücadele izleyenlerin kalplerine dokundu.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
135
38
18
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

kardeşim küçükken epilepsi nöbetleri geçirirdi. dilini yutmasin diye kaşıkla çenesini açmaya çalışırdık. inanın kasları o kadar gergin oluyor ki, açması çok ... Devamını Gör

biraslanmiyavdedi

Kedi sariliyor mu saldiriyor mu belli degil 😂

sadettinkahraman66

esra_ selçuk bu haber sana gelsin