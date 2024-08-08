Korkudan Tasmasını Çıkarttı: Cam Köprüden Geçmeye Korkan Köpeklerin Gülümseten Anları

Son dönemde, cam tabanlı köprüler oldukça popüler hale geldi. Hangi ülkede olursa olsun bu benzersiz yapılar, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Cam köprüler, modern mühendislik ve tasarımın mükemmel bir örneği olarak kabul ediliyor. Bu yapılar, çevreye zarar vermeden doğayla iç içe olmanın yeni bir yolunu sunuyor. Fakat bu köprüleri kullanmak herkes için kolay olmayabiliyor.