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Korkudan Tasmasını Çıkarttı: Cam Köprüden Geçmeye Korkan Köpeklerin Gülümseten Anları

Korkudan Tasmasını Çıkarttı: Cam Köprüden Geçmeye Korkan Köpeklerin Gülümseten Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 10:41

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Son dönemde, cam tabanlı köprüler oldukça popüler hale geldi. Hangi ülkede olursa olsun bu benzersiz yapılar, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Cam köprüler, modern mühendislik ve tasarımın mükemmel bir örneği olarak kabul ediliyor. Bu yapılar, çevreye zarar vermeden doğayla iç içe olmanın yeni bir yolunu sunuyor. Fakat bu köprüleri kullanmak herkes için kolay olmayabiliyor.

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Çin’de cam tabanlı köprüden geçmek isteyen turistler köpeklerini hesaba katmayınca durum biraz karıştı.

Çin’de cam tabanlı köprüden geçmek isteyen turistler köpeklerini hesaba katmayınca durum biraz karıştı.

Köprüden nasıl geçeceklerini anlamayınca biraz tedirginlik yaşadı.

Köprüden nasıl geçeceklerini anlamayınca biraz tedirginlik yaşadı.

Neyseki durum kısa sürede düzeldi.

İşte o anlar;

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