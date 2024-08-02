9 Yıldır Kulakları Duymayan Minik Kızın Tedavi Sonrası İlk Kez Duyduğu Anlar Kalbinizi Eritecek

Hayatın en değerli armağanlarından biri olan sağlık, hayatımızın kalitesini doğrudan etkiler. İyi bir sağlık durumu, yaşamın tüm yönlerini olumlu bir şekilde etkileyen bir faktördür. Fakat günlük hayattaki pek çoğumuz bunu görmezden gelemiyoruz.