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9 Yıldır Kulakları Duymayan Minik Kızın Tedavi Sonrası İlk Kez Duyduğu Anlar Kalbinizi Eritecek

9 Yıldır Kulakları Duymayan Minik Kızın Tedavi Sonrası İlk Kez Duyduğu Anlar Kalbinizi Eritecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 22:25

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Hayatın en değerli armağanlarından biri olan sağlık, hayatımızın kalitesini doğrudan etkiler. İyi bir sağlık durumu, yaşamın tüm yönlerini olumlu bir şekilde etkileyen bir faktördür. Fakat günlük hayattaki pek çoğumuz bunu görmezden gelemiyoruz.

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Yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle 9 senedir duymayan minik kız, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle 9 senedir duymayan minik kız, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Minik kızın 9 sene sonra ilk kez duyduğu anlarda yaşadığı mutluluk izleyenleri de duygulandırdı.

Minik kızın 9 sene sonra ilk kez duyduğu anlarda yaşadığı mutluluk izleyenleri de duygulandırdı.

İşte o anlar;

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