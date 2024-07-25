Babanın Şaşkınlığı: Herkes Süper Kahramanlar, Periler İsterken İskelet Makyajı Yaptıran Miniğin Sevimli Anları

Çocukların dünyası, sürprizlerle dolu. Her yeni gün, onların bizleri hayrete düşürecek bir eylemle karşılaşma ihtimalini taşıyor. Her bir an, çocukların olağanüstü yeteneklerini ve hayal gücünü sergileyen bir tablo olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir aile gittikleri eğlence parkında yüz boyası yaptırmak isteyen kızlarının isteğini kırmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm çocuklarlar kelebekler, periler, süper kahramanlar isterken minik kızın istediği iskelet ve zombi karışımı makyajını babası şaşkınlıkla izledi.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın