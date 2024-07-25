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Babanın Şaşkınlığı: Herkes Süper Kahramanlar, Periler İsterken İskelet Makyajı Yaptıran Miniğin Sevimli Anları

Babanın Şaşkınlığı: Herkes Süper Kahramanlar, Periler İsterken İskelet Makyajı Yaptıran Miniğin Sevimli Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 10:07

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Çocukların dünyası, sürprizlerle dolu. Her yeni gün, onların bizleri hayrete düşürecek bir eylemle karşılaşma ihtimalini taşıyor. Her bir an, çocukların olağanüstü yeteneklerini ve hayal gücünü sergileyen bir tablo olabilir.

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Bir aile gittikleri eğlence parkında yüz boyası yaptırmak isteyen kızlarının isteğini kırmadı.

Bir aile gittikleri eğlence parkında yüz boyası yaptırmak isteyen kızlarının isteğini kırmadı.

Tüm çocuklarlar kelebekler, periler, süper kahramanlar isterken minik kızın istediği iskelet ve zombi karışımı makyajını babası şaşkınlıkla izledi.

Tüm çocuklarlar kelebekler, periler, süper kahramanlar isterken minik kızın istediği iskelet ve zombi karışımı makyajını babası şaşkınlıkla izledi.

İşte o video;

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