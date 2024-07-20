Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Akım Videosu Çekerken Ağzında Tuttuğu Su Boğazına Kaçınca Ölümden Döndü

Sosyal medyada birbirinden ilginç 'akım' videoları mevcut bildiğiniz üzere. Bu videolar, genellikle belirli bir konsept etrafında dönen ve izleyicilerin ilgisini çeken, viral hale gelen içerikler oluyor. Her biri, sosyal medyanın dinamik ve hızla değişen dünyasında kendi izleyici kitlesini oluşturuyor ve geniş kitlelere ulaşıyor. Fakat pek çoğu ciddi tehlikelere de barındırıyor.