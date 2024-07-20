Sıra Polislere Geldi: Bir Turist "Türkiye'ye Kebap Yemeye Geldim" Notuyla Polislerimizin Videosunu Paylaştı

Son dönemde, özellikle dizilerimizin etkisiyle başta Güney Amerika ve Arap ülkelerinden gelen turistler olmak üzere pek çok turist 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim.' notuyla yolda gördükleri erkeklerin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Hatta bu resmen bir video akımına dönüştü.