Sıra Polislere Geldi: Bir Turist "Türkiye'ye Kebap Yemeye Geldim" Notuyla Polislerimizin Videosunu Paylaştı

Son dönemde, özellikle dizilerimizin etkisiyle başta Güney Amerika ve Arap ülkelerinden gelen turistler olmak üzere pek çok turist 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim.' notuyla yolda gördükleri erkeklerin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Hatta bu resmen bir video akımına dönüştü.
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Fakat akım o kadar büyüdü ki sıra polislerimize kadar geldi.
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Bir kadın "Türkiye'ye kebap yemeye geldim." notuyla görev başındaki polisleri paylaştı.
İşte o video,
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