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Finlandiya'dan Ülkemize Gelen Bir Gurbetçi "Burası Çok Pahalı Burada Yaşanmaz" Diye Bağırarak Ülkesine Döndü

Finlandiya'dan Ülkemize Gelen Bir Gurbetçi "Burası Çok Pahalı Burada Yaşanmaz" Diye Bağırarak Ülkesine Döndü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 16:56

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Ülkemiz, hem yabancı turistler için hem de gurbetçiler için ucuz tatilin adresiydi bildiğiniz üzere. Ülkemize dövizleriyle gelip lüks tatil beldelerinin tadını çıkarabiliyorlardı. Fakat bu yıl pahalılık, yalnızca vatandaşlarımızı değil onları da oldukça etkiledi.

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Finlandiya'dan ülkemize gelen bir gurbetçi "Burası çok pahalı burada yaşanmaz" diyerek fiyatlara isyan etti.

Finlandiya'dan ülkemize gelen bir gurbetçi "Burası çok pahalı burada yaşanmaz" diyerek fiyatlara isyan etti.

Lüks aracından video çeken gurbetçinin o anları sosyal medyada viral oldu.

Lüks aracından video çeken gurbetçinin o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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