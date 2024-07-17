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5 Saat Beklediler: Yunanistan'da Tatilin Daha Ucuz Olduğu Öğrenilince Yüzlerce Araba Sınırda Kuyruk Oluşturdu

5 Saat Beklediler: Yunanistan'da Tatilin Daha Ucuz Olduğu Öğrenilince Yüzlerce Araba Sınırda Kuyruk Oluşturdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 17:38

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Yaz geldi tatil sezonu açıldı fakat tatil cenneti olan ülkemizde bu yıl gündem tatil beldelerindeki fiyatlar oldu. Fahiş fiyatlar sadece yerli turisti değil döviz ile ülkemize gelen yabancı turistleri de bezdirdi. Ardından bir başka tatil cenneti olan komşu Yunanistan'da fiyatların daha ucuz olduğu öğrenilince de olanlar oldu.

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Sosyal medyada her gün Yunanistan tatilinin daha ucuz olduğunu gösteren videolara bir yenisi eklenince, tatil yapmak isteyenler soluğu sınırda aldı.

Sosyal medyada her gün Yunanistan tatilinin daha ucuz olduğunu gösteren videolara bir yenisi eklenince, tatil yapmak isteyenler soluğu sınırda aldı.

Tatile arabalarıyla çıkmak isteyenler, İpsala'da metrelerce kuyruk oluşturdu.

Tatile arabalarıyla çıkmak isteyenler, İpsala'da metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kuyruktan paylaşım yapan bir vatandaş, Yunanistan'a tatile gitmek isteyenlerin en az 5 saat beklemesi gerektiğini söyledi.

İşte o video;

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