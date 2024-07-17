5 Saat Beklediler: Yunanistan'da Tatilin Daha Ucuz Olduğu Öğrenilince Yüzlerce Araba Sınırda Kuyruk Oluşturdu

Yaz geldi tatil sezonu açıldı fakat tatil cenneti olan ülkemizde bu yıl gündem tatil beldelerindeki fiyatlar oldu. Fahiş fiyatlar sadece yerli turisti değil döviz ile ülkemize gelen yabancı turistleri de bezdirdi. Ardından bir başka tatil cenneti olan komşu Yunanistan'da fiyatların daha ucuz olduğu öğrenilince de olanlar oldu.