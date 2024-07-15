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Amerikan Filmlerini Aratmadı: Tekirdağ'da Polis Bir Suçluyu Yakalarken Nefes Kesen Bir Kovalamaca Yaşandı

Amerikan Filmlerini Aratmadı: Tekirdağ'da Polis Bir Suçluyu Yakalarken Nefes Kesen Bir Kovalamaca Yaşandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 14:39

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Amerika'da suçluların arabalarıyla, sanki bir bilgisayar oyunu sahnesiymiş gibi, polisten kaçışları ve ardından gerçekleşen hızlı kovalamacalar oldukça meşhur bildiğiniz üzere Bu tür kovalamacalar, Amerika'daki suç ve adalet sistemine dair çarpıcı bir tablo çizerken, aynı zamanda modern toplumların karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına dair de önemli ipuçları sunuyor.

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Bu görüntülerin bir benzeri de Tekirdağ'da yaşandı.

Bu görüntülerin bir benzeri de Tekirdağ'da yaşandı.

Polisi dakikalarca peşinden koşturan şahsın o anları, film sahnelerini aratmadı.

Polisi dakikalarca peşinden koşturan şahsın o anları, film sahnelerini aratmadı.

İşte o anlar;

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